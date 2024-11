«For jeg skammer meg ikke over evangeliet», skriver Paulus i sitt brev til romerne. Kan biskopen i Nidaros, Herborg Finnset si det samme?

Tradisjon tro innledes adventstiden med debatt om skolegudstjenester. Aktørene er som regel de samme, Human-Etisk Forbund (HEF), politikere og kirkeledelse. De siste dagenes debatt toppet seg for meg, med NRK-artikkelen «Krangler om skolegudstjenester er lov eller ikke». At HEF kritiserer forkynnelse og skolegudstjenester, markerer klart og tydelig hvilken tid i kirkeåret vi snart er i. Det som derimot ikke er vanlig kost i den ellers tradisjonsrike dansen «mot eller for» skolegudstjeneste, er at en av kirkens egne ledere kom med nokså oppsiktsvekkende uttalelser.

Andreas Fosby, sokneprest Ringsaker (Privat)

En uheldig forsnakkelse?

For første gang i mitt liv, kan jeg faktisk si at jeg satte kaffen i halsen! Jeg måtte lese setningen i NRK-artikkelen både to og tre ganger før jeg trodde det var sant: «– Det skal ikke være forkynnelse i en skolegudstjeneste. Det sier Nidaros-biskop Herborg Finnset, som uttaler seg på vegne av Den norske kirke.»

Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve en biskop i en evangelisk-luthersk kirke proklamere i riksmedia et forkynnelsesforbud for de prestene man er satt til å ha tilsyn over. Jeg håper biskop Finnsets utspill bare er en uheldig forsnakkelse! Selv HEF-lederen avkler hvor tåpelig utspillet fra biskopen i Nidaros er. Situasjonen blir ikke bedre når det avsløres at biskopen ikke vet hva som står på kirkens egne nettsider med tanke på hva en skolegudstjeneste er: «En skolegudstjeneste er per definisjon trosutøvende og forkynnende».

Forankret hvor?

Som prest i samme kirkesamfunn, så lurer jeg veldig på hvor dette forkynnelsesforbudet er vedtatt og forankret? I NRK-artikkelen står det at biskop Finnset uttaler seg på vegne av den norske kirke. Betyr det Bispemøtet, Kirkerådet eller Kirkemøtet?

Jeg prøver å henge med i hva som vedtas i kirkens ulike organer, og kan ikke tidligere ha sett eller lest noe om denne nye politikken som biskop Finnset her fronter. Dersom biskopene virkelig står bak dette, bør det gi grunn til sterk bekymring for presteskapet i den norske kirke. Som prest er man først og fremst en forkynner.

I ordinasjonsløftet som forplikter enhver ordinert prest i Den norske kirke, er den første formaningen «at du forkynner Guds ord klart og rent, som det er gitt oss i Den hellige skrift, og som vår kirke vitner om det i sin bekjennelse, og forvalter de hellige sakramenter etter Kristi innstiftelse og vår kirkes orden». Dette er prestenes hovedoppgave, å forkynne evangeliet om den oppstandne Jesus Kristus, og forvalte de hellige sakramentene, dåp og nattverd.

Biskop Finnset bidrar til å snakke ned forkynnelse som noe farlig, og havner i en grøft der forkynnelse blir forstått som noe annet enn «godt nytt».

Kalt til å forkynne

Ifølge Store norske leksikon betyr forkynnelse i religion å «formidle, fortelle eller overbevise om et religiøst budskap». Som prest ville jeg aldri prøvd å overbevise barn i en skolegudstjeneste, men jeg ville formidlet hva den kristne tro handler om. Men ikke minst, jeg ville fortalt om den spesifikke høytiden, og hva den har med kirken å den kristne tro å gjøre. Med andre ord, jeg ville forkynt, enten det var i en gudstjeneste, eller et enkelt skolebesøk fra en klasse. For det er faktisk min jobb, mitt kall og den tjenesten kirken har satt meg til.

Dersom biskopene ikke lenger kan stå bak dette, og gir prester og andre som er involvert i en gudstjeneste forkynnelsesforbud, bør biskopene i den norske kirke vurdere om de overhode er verdig og skikket en slik posisjon og rolle i en evangelisk-luthersk kirke.

Jeg kommer i hvert fall til å forkynne, enten det er i en høymesse, i gravferder, i møte med skoleklasser og under skolegudstjenester. Fordi, jeg skammer meg ikke over evangeliet! Selv om det tilsynelatende er biskoper som gjør det.