Det er begrenset informasjon i det offentlige om innholdet vedrørende varselet til Olaug Bollestads problematiske lederstil som partileder. Det er kun sagt i Vårt Land at det er konflikter mellom Bollestad og andre i ledelsen av KrF. Varselet skal ikke inneholde anklager om lovbrudd eller seksuell trakassering. Men anklagene skal dreie seg om brudd på KrFs etiske retningslinjer.

Jeg har i min mangeårige rolle som juridisk leder jobbet på nært hold med varsler eller klager på lederstil.

Fasilitere objektiv prosess

Generalsekretæren i KrF har nå en krevende oppgave med å fasilitere en objektiv og fullstendig transparent prosess som ivaretar både klager og Bollestad. Godt juridisk skjønn er også viktig.

Ryddig, og objektiv prosess som er fullstendig transparent for partene er generelt nødvendig i varslingssaker

I et politisk parti kan det pågå maktkamp. Hvorvidt Bollestads fremtid som partileder er i spill, er det for tidlig å avgjøre. Og KrF er ikke fritatt for maktspill. Mange husker hvordan Kåre Kristiansen mener han ble utsatt for intern personlig benkrok før han ble erstattet som partileder.

Det er verdt å merke seg at generalsekretæren i KrF deltok i Arendalsuka selv om varsel mot Bollestad var mottatt. Varsler om virkelig alvorlige brudd medfører normalt at ledelsen slipper det som man har i hendene, til fordel for fokus på varslingssaken. Både av hensyn til klager og innklaget behøves det hurtigst mulig å avklare slikt varsel. At øverste ledelse i KrF opptrer i Arendal reiser noe tvil om varselets alvor.

Forkledd maktkamp

Som KrF-medlemmer er vi bekymret for både partiet KrF, partileder Bollestad og varsleren. Det er påkrevet med hurtigst mulig avklaring. Bollestad forventes gitt nødvendig ekstern faglig støtte for å ivareta hennes parts rettigheter. Varslingen kommer også på toppen av en krevende helsesituasjon for ektefellen hennes.

Ryddig, og objektiv prosess som er fullstendig transparent for partene er generelt nødvendig i varslingssaker. For KrF testes nå i denne saken i tillegg partiets verdiinnhold, slik at det hverken innenfor eller utenfor partiet blir sittende igjen et inntrykk eller opplevelse av forkledd maktkamp.