Ragnhild Helena Aadland Høen konverterte til Den katolske kirke for mange år siden, og hun har vært en sentral stemme for tradisjonell kristen tro i mange ulike fora i en årrekke. Ikke minst i andaktspalten i Vårt Land, men også i sosiale medier og på egen blogg.

Hun har også vært engasjert i KrF og i Menneskeverd, og hun har stilt opp der hun har fått anledning til å spre det glade budskap. I 2023 stilte hun opp i et lengre intervju med biskop emeritus, Halvor Nordhaug, i TVL (tidligere Vårt Lands TV-kanal).

Hun har, i likhet med pave Frans, vært en ambassadør for kristentroens glede og positive samfunnsbevarende kraft.

Så langt jeg forstår, er det en styrke for MF at man har ansatte som representerer en bredde av kirkelandskapet

Har søkt kirkelig fellesskap

Et sentralt poeng i hennes konversjon har hele tiden vært hvordan den levende tradisjonen kroppsliggjøres i Den katolske kirkes sakramentale liv og fellesskap. I dette fellesskapet leves også troens liv i enhet med denne tradisjonen. Det er denne fylden som har vært en av de positive begrunnelsene for å søke dette fellesskapet.

Helt siden før hun konverterte i 2008 har hun gitt uttrykk for at dette var noe hun savnet i den protestantiske kirkesammenhengen hun tidligere tilhørte. Det var Den norske kirke. Hennes kritiske forhold til den protestantiske tradisjonen har slik sett vært kjent i snart to tiår. Det samme budskapet kom fram i intervjuet med Nordhaug på TVL i 2023.

Da Høen ga uttrykk for nøyaktig det samme budskapet i avisen Dagen nylig, helt i tråd med det hun har formidlet i alle år hun har brukt sin offentlige stemme, ble dette plutselig et problem for MF vitenskapelig høyskole og nå er hun kalt inn på teppet. Spørsmålet er om hun har vært illojal mot MF som institusjonens kommunikasjonsleder.

Til det er det vel rimelig å påpeke at det Høen nylig sa i Dagen var kjent før hun ble ansatt ved MF, hun har gitt uttrykk for det samme ulike ganger tidligere mens hun har vært ansatt ved MF, og det som stod i Dagen representerer ikke noe nytt i så måte.

Høen har så langt jeg vet aldri kritisert MF eller noe av den lærepluralismen som finnes ved fakultetet. Hun er derimot selv en del av denne pluralismen

Bredde er en styrke for MF

Så langt jeg forstår, er det en styrke for MF at man har ansatte som representerer en bredde av kirkelandskapet, og at Høen representerer denne bredden på en positiv og konstruktiv måte som den privatpersonen hun også er, synes jeg er hevet over tvil. Intervjuet i Dagen var tross alt ikke et intervju med MFs kommunikasjonsleder, men med katolikken Ragnhild Helena. Det sagt, kan ikke en privatperson som bekler rollen som kommunikasjonsleder opptre på en måte som undergraver MF som aktør i utdanningsseksjonen. Så langt jeg forstår, kan jeg ikke se at hun undergraver MF med sin opptreden.

MF er en sentral aktør i utdanningen av blant annet prester til Den norske kirke, men også til frikirker og annet kristent arbeid i Norge. I tillegg har MF blitt en bred og viktig aktør som utdanningsinstitusjon til andre viktige samfunnsoppgaver. MF er derfor en bred utdanningsinstitusjon som med fordel kan ha ulike stemmer blant sine ansatte.

Kan leve godt med kritikk

Jeg tenker studenter, ansatte, søkere til MF og organisasjoner MF utdanner til kan leve godt med at Høen har synpunkter som primært er positivt formulert for hvorfor hun er katolikk, men som samtidig har et kritisk blikk på den tradisjonen hun forlot. Dette har hun som sagt alltid formidlet så lenge hun har hatt en offentlig stemme.

Høen har så langt jeg vet aldri kritisert MF eller noe av den lærepluralismen som finnes ved fakultetet. Hun er derimot selv en del av denne pluralismen, og jeg tenker det tjener MF til ære at det er rom for en profilert katolikk som kommunikasjonsleder. At hun er lojal mot MF, har vel den tiden hun har vært ansatt bevist. At hennes forhold til Den norske kirke nå plutselig skulle bli et spørsmål om lojalitet stiller jeg meg ikke bare undrende til, det virker rett og slett helt urimelig.