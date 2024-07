Nylig kunne NRK melde at klimagassutslipp fra flytrafikk er hele 50 prosent høyere enn tidligere beregnet. Og nordmenn flyr flaut mye.

Våre flyutslipp bidrar til at verdens fattigste nå opplever livsfarlig tørke, flom, hete og ekstremvær. Verdens helseorganisasjon forventer at 250,000 mennesker vil dø hvert år mellom 2030 og 2050 på grunn av klimaendringene.

Vi kan ikke bare skylde på at Norge er et langtrukket land. I 2022 var de mest trafikkerte flyrutene i Norge mellom Oslo og Bergen, Oslo og Trondheim og Oslo og Stavanger. Ifølge Eurostat var Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen henholdsvis de fjerde og femte travleste flyrutene i hele Europa i 2022. På disse strekningene går det direktetog.

Nasjonalromantisk utsikt

Du slipper sikkerhetskontroll og flyplass-stress. Du slipper å vente på innsjekket bagasje, eller å stresse med om sekken er for stor eller for tung. Du kan ta nattoget og sove mens du transporteres, eller ta toget på dagen og ha hjemmekontor med internett-tilgang og nasjonalromantisk utsikt fra togvinduet. Så hvorfor tar vi ikke toget?

Jeg opplever at mange vil ta gode klimavalg, og mange ønsker å ta mer tog. Men billettprisene gjør det vanskelig. Å fly er nesten alltid det billigste alternativet. På et studentbudsjett for eksempel, kan det da bli vanskelig å økonomisk forsvare at man tar tog.

Se til Frankrike

Vi står midt i en klimakrise som får stadig alvorligere konsekvenser for samfunnet. Vi har fryktelig dårlig tid på å omstille økonomien og kutte nok utslipp til å holde oss innenfor det kritiske 1,5 graders målet og unngå økologiske vippepunkter som vi ikke kan reversere. Midt oppe i dette, er det uforståelig at vi har innrettet samfunnet slik at folk ikke har råd til å ta toget, og derfor føler seg presset til å velge fly.

EKSTREMVÆR: Nordmenns flyutslipp bidrar til at verdens fattigste nå opplever livsfarlig tørke, flom, hete og ekstremvær, skriver Matilde Angeltveit i Kirkens Nødhjelp. Bildet viser tørken i Somalia. (Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp/HŒvard Bjelland/Kirkens N¿dhjelp)

Det var fint at Stortinget har blitt enige om å bygge ut flere togspor, og at SV fikk gjennomslag for barne- og studentrabatter på langdistansetog i revidert budsjett. Men det holder ikke. Skal vi nå klimamålene, og endre nordmenns reisevaner, må det kraftigere lut til, raskere.

Frankrike vedtok i 2021 en lov som forbyr innenlandske kortdistanse flyruter der det er et alternativ å ta tog. Dette bør inspirere samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Politikken fungerer best når vi kombinerer gulrot og pisk. Hvis vi mener alvor med det grønne skiftet, bør vi ikke bare gjøre tog billigere og bedre, men også gjøre fly dyrere eller mindre tilgjengelig.

Langt færre bør fly fra Oslo til Bergen, Trondheim og Stavanger. Et forslag er å skattlegge disse flyrutene og bruke inntektene direkte til subsidiering av togbilletter på den samme strekningen. På den måten blir ikke reisen til disse byene dyrere, men vi tilgjengeliggjør alternativet som det er best for samfunnet at enkeltindividet velger.

Lavthengende frukt

Politikerne har et ansvar for å gjøre det lettere å velge miljøvennlig. Hvis flyet til Bergen hadde blitt dobbelt så dyrt, og toget samme vei tilsvarende mye billigere, er jeg overbevist om at mange vil få mulighet til å velge annerledes enn i dag.

Regjeringen kan takke manglende handling fra tidligere regjeringer for at det fortsatt gjenstår en del lavthengende frukt i norsk klimapolitikk for å kutte utslipp. Så Jon-Ivar, sees vi på toget?