Riktig av Norge å anerkjenne Palestina

Etter 30 år med diplomatiske forbindelser har Norge endelig besluttet å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat. Avgjørelsen trer i kraft tirsdag, og gjør dagen historisk. Anerkjennelsen er ikke bare symbolsk viktig, men også en sterk støtteerklæring til palestinernes kamp for frihet og selvbestemmelse.

Norges anerkjennelse av Palestina er et tydelig signal om at vi støtter palestinernes rett til en egen stat og et liv i verdighet. Avgjørelsen er en milepæl i norsk utenrikspolitikk. Jeg er glad for at regjeringen endelig innser at strategien de til nå har brukt ikke fungerer, og handler deretter.

Det finnes de som mener at anerkjennelsen kommer på feil tidspunkt, men dette er jeg sterkt uenig i. Behovet for støtte til palestinernes frihetskamp har aldri vært så presserende som nå. Ikke minst var det klokt av Norge å stå sammen med Spania og Irland, da signaleffekten av avgjørelsen ble enda større.

Anerkjennelse må føre til sanksjoner

Norge har hatt en langvarig diplomatisk innsats og forpliktelse med å fremme fred og rettferdighet i Midtøsten. Selv om vi fra tirsdag av anerkjenner Palestina som selvstendig stat, kan ikke arbeidet for dets selvråderett og sikkerhet anses som ferdig. Situasjonen for palestinere er fortsatt uakseptabel. I Gaza lever de i en vanvittig humanitær katastrofe, samtidig som Israel fortsetter med krigsforbrytelser og en apartheid-politikk som setter en stopper for fred i regionen.

Marte Hansen Haugan, leder i Changemaker (Foto: Changemaker)

Israels okkupasjon av Palestina og gjentatte brudd på menneskerettighetene må få konsekvenser i form av sanksjoner. Det er strålende at Norge vil anerkjenne Palestina, men betydningen av avgjørelsen minsker om vi ikke samtidig sanksjonerer Israel for de brutale krigsforbrytelsene det begår. Å unnlate å sanksjonere landet som gjør alt for å hindre fred i Palestina når vi nettopp har fattet en avgjørelse som har dette som mål, er svært kontraproduktivt.

Mer enn å fordømme og anerkjenne

Norge er og har vært tydelig i fordømmelsen av Israels ulovlige krigføring. Men vi både kan og må gjøre langt mer enn det. Til tross for dets etiske retningslinjer er Oljefondet Europas største investor i den israelske okkupasjonen av Palestina. Med over 140 milliarder kroner investert i 51 selskaper som fasiliterer ulovlige bosetninger på Vestbredden, bidrar Oljefondet til undertrykkingen av det palestinske folket. Det betyr også at Norge tjener penger på Israels ulovlige okkupasjon. Dette må det bli slutt på.

Oljefondet har også tjent betydelige summer på folkemordet på palestinere gjennom investeringer i våpenindustrien. Over 110 milliarder kroner er investert i selskaper som forsyner Israel med våpen eller samarbeider med israelsk våpenindustri. Siden 7. oktober har fondet tjent over syv milliarder kroner gjennom eierskap i disse selskapene, ifølge beregninger fra Klassekampen.

Sanksjoner, som har samme mål som anerkjennelsen, er det naturlige steget videre for Norge

Regjeringen har mulighet til å instruere Oljefondet om å selge seg ut av selskaper som kan bidra til Israels menneskerettighetsbrudd og folkemord i Gaza. Dette må regjeringen gjøre snarest. Regjeringen må også sikre at norske våpenkomponenter ikke inngår i våpen som det israelske forsvaret benytter i massedrapet på det palestinske folket. Vi vet at norske våpendeler har inngått i våpen som Israel har brukt, og det kan vi bare ikke tillate.

Bidra til fredsprosess

Anerkjennelsen av Palestina plasserer Norge på riktig side av historien. Den viser at Norge er villig til å stå opp for de undertrykte i en tid hvor det trengs som mest. Samtidig, for at avgjørelsen skal ha maksimal effekt, må vi øke presset vi legger på Israel, i form av sanksjoner.

Anerkjennelse av Palestina ble blant annet begrunnet med at det kan bidra til en slutt på okkupasjonen og en rettferdig løsning på konflikten. Da er sanksjoner, som har samme mål som anerkjennelsen, det naturlige steget videre for Norge.

Vårt Land har invitert Norges Bank Investment Management til å kommentere faktapåstander i innlegget. Kommunikasjonsdirektør Marthe Skaar skriver følgende:

Det er det uavhengige Etikkrådet som har ansvar for å vurdere om fondets investeringer er i tråd med de etiske retningslinjene som er gitt av Finansdepartementet. Etikkrådet gir anbefalinger om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank. Basert på Etikkrådets tilrådninger har Norges Bank utelukket flere selskaper på grunn av alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Dette inkluderer blant annet Ashtrom Group Ltd, Electra Ltd og Elco Ltd med bakgrunn i selskapenes aktiviteter tilknyttet israelske bosettinger på Vestbredden. Vi merker oss at Etikkrådet i sin årsrapport oppgir at dette er problemstillinger de jobber med.