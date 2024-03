Gjennom norsk skolegang lærer man grundig om Holocaust og hvordan vårt eget samfunn en gang var med på å svikte norske jødiske medmennesker på det groveste. Det som har skjedd må vi aldri glemme, og aldri la skje igjen. Det er vårt felles ansvar å sørge for at i vårt samfunn skal alle mennesker behandles likt. Uavhengig av opprinnelsesland, familiebakgrunn, språk, religion, utseende, politisk ståsted.

Ofte håper og tenker man at antisemittismen er noe som hører fortiden til, men i det siste har media minnet oss om igjen at antisemittismen er godt tilstede i vårt eget samfunn den dag i dag. Det er alvorlig, bekymringsverdig og noe som må bekjempes nå før utviklingen går enda lengre.

Økt antisemittisme

Etter 7. oktober-angrepet på Israel, har antisemittismen her til lands økt mot norske jøder. NRK skrev i desember 2023: «Antall anmeldelser om antisemittisme har doblet seg siden i fjor. Halvparten kom etter Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober».





Uavhengig av utenrikspolitiske situasjoner, kriger og konflikter utenfor våre egne landegrenser, så skal det alltid være trygt å være den du er her i vårt samfunn. I vårt Norge skal organisasjonsfriheten, ytringsfriheten og stemmeretten beskyttes og være for alle.

INNSENDERE: Rakel Oline Moi, Therese Egebakken og Anne Kristin Bruns i Rogaland KrF.

«Barnemordere»

Antisemittisme er uakseptabelt. Diskriminering og ekskludering av jøder i vårt samfunn er uakseptabelt. Vold, mobbing og forfølgelse er totalt uakseptabelt. Uansett hvem. Dette burde være unødvendig å si, men den siste tiden i vårt samfunn viser at noen virker å tro det er greit å kalle norske jøder for «barnemordere», spytte på dem og ta fra dem muligheten til å ytre seg. Slik skal vi ikke ha det! KrF har i Stortinget etterspurt plan mot antisemittisme, men vi skulle ønske at flere jobba med saken!

I følge Udir bodde det ca 1500 jøder i Norge i 2023. Disse jødene skal inkluderes, ivaretas og involveres i samfunnet vårt på lik linje med alle andre mennesker. Nå velger flere av dem å skjule identiteten sin i frykt. Bare fordi de er jøder.

Jøder skal ikke måtte gjemme seg, skjule hvem de egentlig er eller frykte for sine liv. Nå må befolkningen og politikere våkne opp og vise våre norske jøder at det skal være trygt å være jøde i Norge. Vi skal stå sammen mot antisemittismen.

Aldri mer er nå. Vi må aldri la historien gjenta seg.