Som tusener av andre har jeg deltatt i en rekke demonstrasjoner og markeringer etter 7. oktober. Det kjennes viktigere enn noensinne å være med å markere solidaritet med det palestinske folket.

Jeg har vært engasjert i solidaritetsarbeidet siden midt på 1970-tallet. I nyere tid har jeg først og fremst vært engasjert i Sabeel Kairos Norge, som er en støttegruppe for de palestinske kristne organisasjonene Sabeel og Kairos Palestine.

Palestinernes rett til en egen stat er det fundamentale kravet, og kamp mot okkupasjon og apartheid er en naturlig følge av dette.

Jeg tror ikke at hensikten med parolen er å uttrykke antisemittisme

I en del av demonstrasjonene mot Israels uproporsjonale og vanvittige hevnaksjon som har pågått etter Hamas sin grufulle massakre 7. oktober, har parolen «From the river to the sea, Palestine will be free» vært brukt. Denne formuleringen har ikke vært med i parolegrunnlaget for solidaritetsmarkeringene. Jeg synes allikevel det er problematisk, selv om man fra Palestinakomiteens side hevder at dette er en parole som uttrykker ønsket om frihet for alle – både jøder og palestinere – i det historiske Palestina. Jeg kan skjønne at mange opplever slagordet på en lignende måte som jeg opplever israelsk ytre høyres rop om Eretz Israel – «Judea og Samaria» som eksklusivt jødisk land. Parolen om frihet «from the river to the sea» skaper helt unødvendige reaksjoner, og kanskje til og med utrygghet og frykt.

Jeg tror ikke at hensikten med parolen er å uttrykke antisemittisme. Og jeg tenker at det at staten Israel selv i mange sammenhenger setter likhetstegn mellom det jødiske og det israelske er et større problem. Organisasjonen «Jewish Voice for Peace» uttrykker dette på nytt og på nytt, og sier «Not in our name».

Men jeg tror allikevel at solidariteten med det palestinske folket blir styrket ved paroler som handler om det helt grunnleggende – at Israels krigsforbrytelser, etnisk rensing og det som kan være et folkemord, nå må ta slutt. Og målet er et fritt Palestina.