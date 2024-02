Statsminister Modi innviet 22. januar et majestetisk hindutempel i byen Ayodhya, drøyt 50 mil øst for hovedstaden New Delhi. Der tempelet er reist lå tidligere den kjente Babri Masjid-moskeen, som i en dramatisk aksjon ble revet i 1992. Bak rivningen stod aktivister fra den paramilitære RSS-bevegelsen og det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Janata Party (BJP), som de siste ti årene har vært Indias regjeringsparti. Rivningen i 1992 utløste opptøyer der 2000 mennesker ble drept – de fleste muslimer.

Johannes Morken er redaktør i Stefanusalliansen (Stefanusalliansen)

Den langt over 400 år gamle moskeen ble revet fordi hinduer mener at den var reist et sted der den populære hinduguden Ram ble født for 7000 år siden. Å rive en kjent moské og deretter innvie et majestetisk tempel fremstår som en triumf, ikke minst for den voksende bevegelsen av hindunasjonalister, som vil gjøre India til et land for hinduer.

Tempelinnvielsen virker også å være populær langt utenfor de religiøse nasjonalistenes marsjerende rekker. Indiske medier var stappfulle av omtaler av innvielsen, og skolene fikk fri. Statsminister Modi øker åpenbart sine sjanser til enda et gjenvalg når velgerne om noen uker skal gå til urnene. Hindunasjonalistene fester sitt grep.

På vei mot teokrati

India er ifølge grunnloven et sekulært land med demokrati og religionsfrihet. I en god kronikk i Vårt Land 22.1. spurte Kenneth Bo Nielsen og Arild Engelsen Ruud: «Markerer det nye tempelet slutten på det sekulære India?» Jeg frykter at svaret er ja.

En sentral indisk kristen leder som jeg har snakket med, sier rett ut at Indias overgang til et hinduistisk teokrati («gudestyre») nå er beseglet. I det klimaet som råder, våger han ikke at jeg nevner hans navn. Men lederen er dypt urolig for hindunasjonalistenes fremvekst og følgene det får for muslimer, og også for kristne.

Det er åpenbart for alle som vil se, at nå skal de gamle hindugudene dominere India – religiøst og politisk, og det med makt

Før innvielsen pyntet hindunasjonalistiske aktivister hele Ayodhya med sitt safran-fargede flagg. Kristne så med skrekk at brutale aktivister også tok seg opp på kirketak og festet sine flagg til kirkenes kors. Det er åpenbart for alle som vil se, at nå skal de gamle hindugudene dominere India – religiøst og politisk, og det med makt.

Innvielsen av templet følger det bildet av India som statsminister Modi ville skape da han i fjor var vertskap for verdens mektige ledere under G20-toppmøtet. I reklamevideoer var gamle hindutempler fremhevet, mens kjente muslimske helligdommer var skjøvet ut. Ingen kirke var avbildet, slik Al Jazeeras korrespondent poengtert oppsummerte Modis reklame for landet han nå kaller Bharat, et ord for India på sanskrit.

Volden øker

Sentralt i hindunasjonalismens fremvekst i India står den paramilitære RSS-bevegelsen som regjeringspartiet BJP og statsminister Modi har sitt utspring fra. Sommeren 2021 lanserte RSS-topper en kampanje for å «befri» India for både det muslimske og det kristne samfunnet.

Statsrådene fra Utenriksdepartementet har offentlig omgitt seg med påfallende forsiktighet og regelrett taushet

Presset kommer dels i form av delstatslover, som i praksis forbyr konvertering. Det kommer også i form av voldelige angrep mot stammefolk som har valgt annen tro enn hinduismen. Siden Modi og BJP kom til makten i 2014 har omfanget av voldsangrep mot både muslimer og kristne vokst. Fram til og med 2022 var tallet på voldsangrep mot kristne femdoblet. 2023 har gjort situasjonen enda verre, viser foreløpige tall.

Hele denne utviklingen bør virkelig bekymre norske myndigheter. Men statsrådene fra Utenriksdepartementet har offentlig omgitt seg med påfallende forsiktighet og regelrett taushet.

Hvilke signaler sender utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til sine indiske motparter? Ja, India er en viktig partner og en global aktør med forsterket rolle både for fred og klima. Men samtidig er det en dramatisk tid for det indiske demokratiet og dets grunnlovfestede vern om religiøse minoriteter og trosfriheten. Sier Norge tydelig fra?