Vårt Land har flere ganger brukt som illustrasjon et bilde av en flokk konfirmanter utenfor Kautokeino kirke med et lite trekors i handa. Det var fint å se dette bildet. Dette korset har en historie som jeg gjerne vil dele. Korset finnes i Kautokeino, i Sørreisa og i Oslo, på Slottet.

Sørreisa kirke

I 1985 ble mye treverk fjernet fra Sørreisa kirke fra 1844, under en omfattende restaurering. To år etter, en novemberdag i 1987, fant et sjeldent lyn fra himmelen veien til tårnet og fjernet den nyrestaurerte kirken fra jordens overflate i løpet av seks timer. Fem år senere, 4. august 1992, satt kong Harald V, dronning Sonja og kronprins Haakon ved siden av alteret i den nye kirken under vigslingen.

I forberedelseskomiteen for kongebesøket ble det diskutert hva vi kunne gi de kongelige som erindring fra besøket, for gaver skulle de jo ikke ha. Jeg foreslo at vi kunne lage et lite kors av disse trematerialene fra den gamle kirken. Det ville være liksom en liten avlegger av det store alterkorset som ble reddet fra brannen.

KONFIRMASJON I KAUTOKEINO Her er konfirmanter utenfor Kautokeino kirke i samedrakta til Kautokeino. Her ser man også korset konfirmantene får utdelt. Foto: Berit Roald / NTB (Berit Roald/NTB)

Mine ord skal aldri forgå

Vi visste fra en tegning funnet i Riksarkivet, at dette store 1800-talls alterkorset og også døpefonten, var slottsarkitekt Linstows verk. De kongelige fikk hvert sitt kors. Under foten var det festet en liten plate av sølv med dato og takk for besøket. Ved siden av, en liten plate av gull med klokkeinskripsjonene. Fra den store klokken: Gloria in exelsis Deo. Fra den lille klokken: ...men mine ord skal aldri forgå.

Prinsesse Märtha var ikke med, men hun fikk sitt kors tilsendt senere, etter Dronningens ønske. Biskopen, Fylkesmannen, Forsvarets representant, Kirkens byggmester og andre gjester, fikk det samme korset, men med en inskripsjon under på papir. Det gikk så bra med produksjonen av dette korset, at jeg fortsatte å lage det.

Tømmervik kirke ble reist i 1992, etter at gamle Sørreisa kirke brant i 1987. Foto: kirkesøk.no (Den norske kirke)

Dåpsgave

Etter denne kirkevigslingen i 1992 og fremdeles, får alle nyankomne i Sørreisa dette korset i dåpsgave. Og konfirmantene fikk det de første 14 årene. I 2002 begynte jeg på et lengre vikariat i Kautokeino og tok dette korset med. Siden da og fremdeles får konfirmantene i Kautokeino dette korset på sin store dag.

Under foten er følgende inskripsjon på papir: Gástaruossa eller Dåpskorset, navn, dåpsdato og dåpskirkens navn, konfimasjonsdato og kirkens navn, og ordene fra dåpsritualet: «Mun mearkkkašan du bassi ruossa mearkkain, duođaštussan dan ala, ahte don galggat gullat dan russinávlejuvvon Jesus Kristus ala ja oskkot sutnje» eller: «Jeg tegner det med det hellige korsets tegn, til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.»