Nyttårshelgens store sak var meldingen om at dronning Margrethe II av Danmark abdiserer. Meldingen har utløst et engasjement rundt hvorvidt kongelige personer skal unne seg å bli pensjonister. Kong Harald har kategorisk avvist at det er aktuelt for hans vedkommende. Noe annet kunne han heller ikke si. En konge kan ikke trekke seg tilbake litt etter litt.

Aldrende tronarvinger

I etterkrigstida har abdikasjon mer vært regelen enn unntaket i flere europeiske fyrstedømmer, som Nederland, Belgia og Luxembourg. Både i Nederland og Luxembourg har dette skjedd gjennom generasjoner, og det har ikke vært snakk om å «pensjonere seg tidlig». Det handler om fyrster som har sittet med ansvaret i flere tiår, og som har vært godt over 70 år før de ga seg. Flere av dem levde da også i opptil 20 år etter abdikasjonen.

Nils Petter Enstad skriver om abdikasjon og pensjon. (Privat)

Dette med tronarvingenes alder fortjener i så måte litt oppmerksomhet. De blir ikke yngre, de heller. Den nye kongen i Danmark går inn i sitt 55. år. Den norske kronprinsen feiret som kjent nylig sin 50-årsdag. Hans far var 53 år da han ble konge; det samme var hans bestefar i sin tid. Den svenske kronprinsessen Victoria er også en voksen dame med sine 47 år. Gustav VI Adolf var 68 år da han overtok den svenske tronen i 1950. Betegnelsen «verdens eldste kronprins» heftet ved prins Charles helt til han omsider besteg den britiske tronen som Charles III i en alder av 74 år.

Hvil deg, konge

Å ta opp temaet pensjonsalder for monarker, blir fort rotet til ved at man gjør det til et spørsmål om man er for eller mot den sittende monark. Dette er å tukle det til. Det er heller ingen grunn til å gjøre dette til et spørsmål om endringer av Grunnloven. Det er rett og slett et spørsmål om den enkelte monarks egne vurderinger av egen helse. Det er vurderinger den enkelte monark bør stå fritt til å gjøre, nær sagt mens man ennå er i stand til det. Det ligger en trist og vemodig skygge over det faktum at da Olav V ble konge i 1957 hadde han allerede i to år vært fungerende statsoverhode på grunn av kong Haakons sykdom.

Kong Harald skal ha honnør for sin åpenhet rundt egne helseutfordringer, tydeligst synliggjort ved at han bruker krykker, og at han kan spøke om det. Han nikker trolig anerkjennende til den vurdering Haakon Lie, da mer enn 100 år gammel, ga om alderens utfordringer: Det er greit så lenge forfallet starter nedenfra.

Samtidig ville det være bra om man i den offentlige opinion også anerkjente at monarker også er mennesker, og at også de kan komme til et punkt der man trenger å høre en vri på de wergelandske ord: «Hvil deg, konge, det er fortjent!»