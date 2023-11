Misjonskirken Norge ønsker fremdeles ikke medlemmer som er i et forhold med en av samme kjønn. Kirkesamfunnet fortsetter å fremme holdninger som vi vet skader og skyver mennesker bort fra kristen tro og menighet. Ledere og medlemmer som ikke anerkjenner lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre skeive (LHBT+) som en del av menneskelig mangfold i Guds skaperverk fortsetter å bidra til skadelige holdninger.

Benjamin Haldorsen, medlem i Misjonskirken Norge (Foto: Privat)

Kjærligheten er den samme

Jeg ikke kan ikke se at det er en grunnleggende forskjell på trofast og forpliktende samliv mellom mennesker av samme kjønn og heterofile samliv. Homofile samliv kan ha samme egenskaper, kvaliteter og kjennetegn på kjærlighet som heterofile samliv. Den samme kjærligheten ligger til grunn for både homofile og heterofile samliv. Homofil kjærlighet er like høyverdig som heterofil kjærlighet. Det gir ikke mening å kalle kjærlighet for synd.

Ledere og medlemmer i Misjonskirken Norge har en utfordring med å rydde opp i fordommer og diskriminering av LHBT+

Hovedbudskapet i Bibelen er Guds kjærlighet til menneskene. Fortellingen om Jesus er det sentrale. Kjernen i kristen tro er å elske Gud og medmennesker. Kjærlighet er å gjøre det samme for andre som vi ønsker for oss selv. Jeg finner ingen tekster i Bibelen som gir grunnlag for å utestenge de som ønsker å leve i et trofast og forpliktende forhold med en av samme kjønn.

Henger ikke på greip

Et ekskluderende syn på LHBT+ og homofilt samliv henger ikke på greip med erfaringer, fornuft og Bibelens hovedbudskap. Misjonskirken Norge fremstår verken som raus, relevant eller rotfestet i Bibelen.

Bibelen må alltid tolkes ut fra våre erfaringer som enkeltmennesker og kirke. Spørsmålet er hvilke erfaringer som ligger til grunn for hvordan vi leser Bibelen. Er det erfaringer som viser at LHBT+ er en naturlig del av menneskelig mangfold? Er det fordommer og manglende kunnskap om personer med LHBT-identitet?

