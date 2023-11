Røde Kors er glad for at regjeringen stiller opp for de som har flyktet hit fra krigen i Ukraina. Men det minsker ikke behovet for å få flyktninger i andre deler av verden ut av uholdbare situasjoner. Vi er bekymret for at regjeringen foreslår å kutte antall kvoteflyktninger fra 2000 til 1000 i neste års statsbudsjett. Det vil gjøre at enda færre mennesker på flukt får beskyttelse og dekket grunnleggende humanitære behov.

Mennesker i dyp krise

Rekordmange barn og voksne er på flukt fra krig og konflikt, og behovet for støtte til verdens flyktninger har aldri vært større. For mange av dem som befinner seg i flyktningeleirer er situasjonen prekær, med ingen eller svært begrenset tilgang til helsehjelp, grunnleggende tjenester, utdanning eller arbeid. De har flyktet fra hjemlandet og kan ikke returnere, og kan heller ikke starte et verdig liv i en leir som kun er ment å være et midlertidig oppholdssted og hvor grunnleggende behov ikke dekkes.

Gjennom kvotesystemet kan Norge og andre land bidra til at mennesker på flukt får beskyttelse i et trygt land, hvor de kan få en ny, verdig start

Rohingya-flyktningene

FNs høykommissær for flyktninger anslår at mer enn 2,4 millioner flyktninger vil trenge å bli overført til et trygt land i 2024. Rohingya-flyktninger fra Myanmar er blant disse. Cox’s Bazar i Bangladesh er verdens største flyktningleir, og huser nesten 1 million rohingya-flyktninger. Situasjonen i leiren er kritisk, og flyktningene har opplevd brann, klima-relaterte kriser og epidemier i de overfylte områdene de må bo i. Det har gjort dem enda mer sårbare, og utsatt for usikkerhet, underernæring og manglende tilgang til utdanning. Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen bidrar med blant annet mat, rent vann og helsehjelp. Men det er ikke nok. Situasjonen er uholdbar, og det er behov for varige løsninger.

I tillegg til i Cox’s Bazar, ser vi blant annet store behov i Dadaab-leiren i Kenya, blant kongolesiske flyktninger i Uganda og flyktningene i Syrias naboland. Å bo i en flyktningeleir eller oppholde seg i et land uten rettigheter, er ingen varig løsning for noen. Allerede belastede land tar det største ansvaret for verdens flyktninger. Allerede overbelastede land tar det største ansvaret for verdens flyktninger. For eksempel utgjør flyktninger nå en av fire i Libanon, hvor vi de siste årene har vært vitne til at den økonomiske situasjonen i landet har kollapset og millioner trenger humanitær hjelp.

En ny, verdig start

Kvoteordningen er en av få trygge veier til Norge for barn og voksne som trenger beskyttelse. Gjennom kvotesystemet kan Norge og andre land bidra til at mennesker på flukt får beskyttelse i et trygt land, hvor de kan få en ny, verdig start, hvor barn kan gå på skole og syke får nødvendig helsehjelp. Det gir bedre ansvarsfordeling, og avlaster land med store humanitære utfordringer.

Når regjeringen nå har foreslått å redusere antallet kvoteflyktninger vi skal ta imot sender de også et negativt signal til det internasjonale samfunnet. Norge nedprioriterer en internasjonal ansvarsfordelingsmekanisme, og det i en tid hvor behovene aldri har vært større. Å ta imot flere kvoteflyktninger er én av løsningene.