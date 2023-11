Bønnelista er sterkt kritisk og undrende til Den norske kirke og bispekollegiet sitt engasjement i denne konflikten. Preses Olav Fykse Tveit var heldigvis tidlig ute med å fordømme Hamas sin terror.

Den 18.10 kom bispekollegiet med en uttalelse om konflikten, der en av formuleringene kan leses som at Israel står bak bombingen av et sykehus i Gaza. I ettertid har det vist seg at det var Islamsk hellig krig som stod bak. Vi kan enda ikke se at biskopene har rettet opp denne uttalelsen. Det kan synes som om bispekollegiet i uttalelsen legger hovedansvaret for konflikten på Israel. Det mener vi er uriktig.

Da MIFF hadde en markering for de jødiske terrorofrene, var ingen fra Den norske kirke representert. Dette synes Bønnelista er skammelig.

Den 27.10 var Den norske kirke medarrangør i en markering for fred i Israel og Gaza. En annen av medarrangørene var LO. LO har en klar anti-israelsk agenda, og har siden 2017 gått inn for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Da organisasjonen MIFF hadde en markering for de jødiske terrorofrene, var ingen fra Den norske kirke representert. Dette synes Bønnelista er skammelig.

Den norske kirke har i flere hundre år vært preget av antisemittisme og erstatningsteologi. Nå er det på tide å ta et oppgjør med dette. Bønnelista mener at det er Hamas som skaper denne konflikten. Foruten å holde 220 israelske gisler, holder de også 2,3 millioner palestinere som gisler. Bønnelista tror på det Bibelen sier om å velsigne Israel og be om fred for Jerusalem, og oppfordrer alle til bønn og gode gjerninger for våre søsken og vår neste.