Bare dager før verdens mektigste ledere møttes i New Delhi til G20-møte, kom et alvorlig varsko fra innpå 20 FN-eksperter på blant annet troshets, rasisme og vold mot kvinner. De slo alarm om pågående overgrep i den nordøstlige indiske delstaten Manipur. En langvarig konflikt i delstaten mellom det overveiende hinduistiske meitei-folket og det hovedsakelig kristne stammefolket kukiene – om ressurser og rettigheter til land – gikk fra 3. mai over i en grufull voldsbølge.

Johannes Morken (Stefanusalliansen)

Altfor mange observatører har valgt å rubrisere konflikten som en etnisk konflikt. Men tegnene har vært tydelige hele tiden: Her fyres for første gang det som lenge har vært en etnisk konflikt, opp med religiøst hat. Hindunasjonalistiske voldsgrupper førte an – de var åpenbart forberedt og bevæpnet da kukiene den 3. mai arrangerte fredelige demonstrasjoner: De protesterte mot at høyesterett i delstaten hadde støttet meitei-folkets krav om å få samme rettigheter som stammefolkene til ressurser og land.

En rystende rapport fra The Editors Guild of India forteller hvordan delstatsregjeringen har tatt meiteienes side og at ledende media i Manipur har rapportert et ensidig og tidvis feilaktig bilde som har kan ha bidratt til å eskalere konflikten. Delstatsregjeringen har gått til anmeldelse av rapporten og viser igjen at den ikke tåler kritikk.

Brente kirker

En lang rekke FN-eksperter slår altså alarm: De er tydelige på at fleste drepte er fra kuki-folket som også har lidt mest på andre måter. Titusenvis er fordrevet, og det rapporteres at «tusenvis av hjem og hundrevis av kirker er brent ned».

Flere medier har rapportert at også 17 templer er ødelagt. En diplomatisk allianse for trosfrihet (IRFBA) skriver i en fersk rapport at det ikke finnes bevis. De slår også fast at den religiøse siden av voldsbølgen er underrapportert.

Jaget nakne kvinner

FN-rapportørene som er spesialister på blant annet trosfrihet, minoriteters rettigheter og rasisme, forteller om «påståtte tilfeller av seksuell vold, utenomrettslige drap, ødeleggelse av hjem, fordriving, tortur og mishandling».

Det vakte avsky da en video i slutten av juli viste to kuki-kvinner som ble paradert nakne av en mobb i Manipur. Flere er arrestert.

Men ifølge FN-ekspertene var dette bare en av svært mange rapporter om kjønnsbasert vold som har rammet «hundrevis av jenter og kvinner» – igjen er de fleste ofrene fra kuki-folket. Det handler om «gjengvoldtekter, paradering av nakne kvinner i gatene, alvorlige slag som har forårsaket død og kvinner som er brent, levende eller døde.»

FN-spesialistene er bekymret over at volden er utløst av hatprat som blir spredt for å rettferdiggjøre grusomhetene. De legger ikke skjul på at overgrepene rammer kvinnene i Manipur både «på grunn av deres etnisitet og deres religiøse tro».

FN-spesialistene er bekymret over at volden er utløst av hatprat som blir spredt for å rettferdiggjøre grusomhetene

Stemples som terror

Det var vært voldelige mobber fra kukifolket, og grupper fra kuki-folket tok i sommer til våpen i selvforsvar. Sjefministeren i Manipur svarte med harde tiltak og kalte kuki-gruppene «terrorister». Det har han aldri kalt voldsgruppene fra meitei-folket.

Nå advarer FN-ekspertene etter rapporter om at antiterrortiltak «misbrukes for å legitimere voldshandlinger og undertrykkelse av etniske og religiøse minoriteter». Situasjonen er, skriver de, «enda en tragisk milepæl i den stadig forverrede situasjonen for religiøse og etniske minoriteter i India».

Tragisk bakside

Dette er en av de tragiske baksidene av det vakre bildet som statsminister Narendra Modi viste da han var vertskap for G20-møtet og omtalte sitt land under navnet Bharat. Et mer og mer hinduisert India gir forverrede kår for religiøse minoriteter. Det gir økende spillerom for overgrep på grunn av, ifølge FN-eksperter, både etnisitet og tro.

Hører vi varselklokkene? Hva sier du nå til Indias regjering, utenriksminister Anniken Huitfeldt?

