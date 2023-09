Jeg har stor respekt for arbeidet Linda Noor og Minotenk gjør. Derfor synes jeg det er trist å se at Noor i et leserinnlegg i Vårt Land kommer med feilinformasjon om Partiet Sentrum og mitt politiske engasjement.

Simen Bondevik Oslo 20210507. Leder for Unge Sentrum, Simen Bondevik. Foto: Torstein Bøe / NTB (Torstein Bøe/NTB)

Noor skriver i sitt innlegg blant annet «Spesielt Simen Bondevik har utmerket seg med å gi varm støtte til Islam Net i Vårt Land». Dette stemmer ikke. Gjennom intervjuet Noor sikter til uttrykker jeg glede over alle som vil stemme på Partiet Sentrum.

Støtte blant muslimer

På spørsmål om vår støtte blant muslimer sier jeg at «Spesielt blant muslimer har vår tydelige motstand mot koranbrenning og for et livssynsåpent samfunn slått an. Det er bra at et parti endelig kommer på banen i denne saken. Muslimer skal slippe å stå alene i kampen mot SIAN».

Videre på spørsmål om Iman Aktivitetssenter svarer jeg at «Jeg har vært på besøk og befaring på Iman aktivitetssenter og synes både senteret og planene for det fremover ser veldig fine ut. At muslimer får et samlingssted som er etterspurt er veldig bra. Dette prosjektet vil vi i Partiet Sentrum Oslo støtte».

Alt dette står jeg fortsatt inne for. Men som jeg også presiserte i intervjuet med Vårt Land er «støtte til etableringen av Iman aktivitetssenter ikke det samme som å uforbeholdent støtte alt alle som har tilknytning til Islam Net noen gang har sagt eller gjort. Vi trenger ikke å sette ulike minoritetsgrupper opp mot hverandre. Jeg er for både religiøse minoriteters rettigheter og skeives rettigheter».

Dersom Noor og Minotenk er kritisk til at jeg fikk en omvisning på Iman Aktivitetssenter, bør hun også kritisere de andre partiene og politikerne som deltok for det samme

Ett besøk

Noor skriver også i sitt innlegg at jeg har vært på flere besøk ved Iman Aktivitetssenter. Det stemmer heller ikke. Jeg var der én gang i forbindelse med en debatt hvor politikere fra både Rødt, MDG, Partiet Sentrum, Folkets Parti og Kristelig Folkeparti deltok. Denne påstanden har senere blitt rettet i Vårt Land.

Deretter fikk jeg en omvisning på senteret, sammen med flere andre politikere. Dersom Noor og Minotenk er kritisk til at jeg fikk en omvisning der, bør hun også kritisere de andre partiene og politikerne som deltok for det samme.

Nå er vi i Partiet Sentrum inne i bystyret i Oslo. Vi har fått over 4.400 stemmer spredt utover hele byen. Det er vi veldig takknemlig for. Nå skal vi bruke plassen vår til å fremme minoriteters rettigheter, en likestillings-revolusjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne, offensiv klima- og miljøpolitikk, arbeidet for et livssynsåpent samfunn og all den andre vedtatte politikken vår.

