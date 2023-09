Islam Net vil at muslimer skal stemme på Partiet Sentrum

«Dette valget oppfordrer jeg alle muslimer til å stemme på Partiet Sentrum. Det er det eneste partiet som klart og tydelig har sagt at de støtter oss!»

Slik lyder oppfordringen Islam Net-leder Fahad Qureshi la ut på sin Facebookside mandag 4. september.

Til Vårt Land utdyper han bakgrunnen for oppfordringen:

– Partiet Sentrum er meg bekjent det mest inkluderende, mangfoldige, livsynssåpne og ikke minst muslimvennlige partiet, sier Fahad Qureshi til Vårt Land.

Av enkeltsaker nevner Qureshi blant annet at partiet Sentrum går inn for å forby koranbrenning, at de støtter etablering av bønnerom på skolene, og at de støtter retten til å bære hijab på grunnskolen, i politiet, domstolene, og i Forsvaret.

---

På nettstedet muslimerstemmer.no oppgis det at prosjektet støttes av følgende moskeer og foreninger:

Minorg, Islam Net, Samfunnsengasjerte norskpakistanere (SNP), MRID - Møre og Romsdal Islamske Dialognettverk, Islamsk Kulturforening (Larvik), Aisha Masjid Holmlia, Muslimsk Fellesskap Kristiansand, Wafq Kristiansund Moske, Masjid e-Aqsa Strømmen, Hareidlandet Islamsk Senter, Marefat Kunnskapssenter (Asker).

---

Tatt førsteplassen fra KrF

Qureshi påpeker også at Partiet Sentrum får poeng på hele 44 av 45 saker på MuslimerStemmer.no, en nettportal hvor det vurderes hvordan ulike politiske partier stiller seg i saker som muslimene bak nettportalen vurderer som spesielt viktige for muslimer.

Portalen støttes av flere moskeer og foreninger med muslimsk tilknytning – blant dem Islam Net. I 2021 skrev Klassekampen at Islam Net er hovedaktøren bak prosjektet.

I Stortingsvalget for to år siden var det KrF som kom best ut på nettportalens oversikt. På oversikten som har kommet i forkant av årets valg har KrF fått 24 av 45 mulige, og er dermed på andreplass, bak Partiet Sentrum.

Iman aktivitetssenter

Qureshi påpeker også at Partiet Sentrum er det eneste partiet som aktivt har støttet etableringen av et nytt muslimsk aktivitetssenter i Groruddalen.

I 2021 ble det kjent at Islam Nett stod bak oppkjøpet av en eiendom på 2.700 kvadratmeter i bydel Stovner i Oslo. Planen med eiendommen er å etablere «Iman aktivitetssenter» – en moské og et aktivitetssenter for ungdom.

Da nyheten om planene ble kjent møtte organisasjonen stor motstand fra flere ulike politiske hold. Daværende varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam, uttalte at hun fryktet senteret ville bli en «radikaliseringsmaskin».

I videoen Fahad Qureshi nå har lagt ut på Facebook, oppgis byggingen av Iman aktivitetssenter som en viktig årsak til at muslimer bør stemmer partiet Sentrum.

«Stem på det partiet som du mener kan forsvare Iman Aktivitetssenter», sier han blant annet.

– Vi føler på en reell frykt

Videoen Qureshi har lagt ut inneholder også et skjermopptak tatt fra Facebookgruppen til Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN).

I opptaket kan man se mange kommentarer av grov karakter. Qureshi forteller at truslene preger dem.

– Vi føler på en reell frykt, og truslene vil bli anmeldt. Mange av våre medlemmer føler seg ikke trygge lenger. Flere familier er redde for å ta med barna sine enten om det er for å be eller for å delta i aktiviteter. Mange føler seg sviktet og alene i møtet med hatet

Han mener truslene kommer i kjølvannet av at enkelte politikere har spredd det han kaller islamofobiske konspirasjonsteorier om Iman Aktivitetssenter.

---

Islam Net

Islam Net ble etablert i 2008 og er en konservativ muslimsk ungdomsbevegelse. De har ofte blitt omtalt som en bevegelse med en salafistisk orientering, men selv har organisasjonen avvist at de tilhører denne grenen. I stedet hevder de ganske enkelt å representere islam.

Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.

Den puritanske salafismen, som Islam Net er en eksponent for, er del av et transnasjonalt salafistisk nettverk med forgreninger til mange land, som særlig er opptatt av å fremme da’wa («å kalle folk til islam») i form av proselyttisering. Den trekker sterke veksler på så vel moderne islamsk som kristen tele-evangelisering og gjør omfattende bruk av sosiale medier.

Kilde: Store Norske Leksikon / Vårt Land arkiv

---

Til Vårt Land utdyper han partiet Sentrums rolle i realiseringen av prosjektet.

– Sentrum er det eneste partiet som aktivt har gått ut og støttet Iman Aktivitetssenter. Andre politikere har gått inn for å diskriminere og forby det.

– Hvorfor burde muslimer prioritere denne saken framfor alle andre politiske saker?

– Dette senteret vil bli en megaressurs for familiene i Groruddalen! Et senter som tilbyr leksehjelp, bønn, fritidsaktiviteter, trening, mat og hygge. Derfor mener jeg at alle muslimer bør stemme på et parti som aktivt støtter prosjektet.

Simen Bondevik STØTTER BYGGINGEN: Simen Bondevik, Partiet Sentrums tredjekandidat i Oslo, sier han støtter byggingen av Iman aktivitetssenter. – Jeg har vært på besøk og befaring på Iman aktivitetssenter og synes både senteret og planene for det fremover ser veldig fine ut. Foto: Torstein Bøe / NTB (Torstein Bøe/NTB)





– For et livssynsåpent samfunn

Simen Bondevik er Partiet Sentrums tredjekandidat i Oslo. I et annet innlegg Qureshi tidligere har skrevet på Facebook er han navngitt som en av få politikere som har gått inn for å støtte byggingen av Iman aktivitetssenter.

Bondevik sier han er glad for alle som sier de vil stemme på partiet Sentrum.

– Spesielt blant muslimer har vår tydelige motstand mot koranbrenning og for et livssynsåpent samfunn slått an. Det er bra at et parti endelig kommer på banen i denne saken. Muslimer skal slippe å stå alene i kampen mot SIAN.

Videre gjentar Bondevik at han og partiet støtter byggingen av Iman aktivitetssenter.

– Jeg har vært på besøk og befaring på Iman aktivitetssenter og synes både senteret og planene for det fremover ser veldig fine ut. At muslimer får et samlingssted som er etterspurt er veldig bra. Dette prosjektet vil vi i partiet Sentrum Oslo støtte, skriver han i en tekstmelding.

– Ingen motsetning

Bondevik har også tidligere markert seg som en forkjemper for ulike minoriteters rettigheter. I en kronikk i VG med tittelen «Jeg er woke og stolt av det!» nevner han blant annet skeive menneskers rett til å leve livet sitt i fred og trygghet som noe han kjemper for.

Samtidig har leder av Islam Net Fahad Qureshi tidligere skrevet i Vårt Land at « … samliv utfoldes best i et ekteskap mellom mann og kvinne». På organisasjonens egne nettsider har han også skrevet at han som muslim ikke mener homofili er moralsk riktig.

– Er en støtte til Islam Net forenelig med å også kjempe for skeives rettigheter?

– Å støtte etableringen av Iman aktivitetssenter er ikke det samme som å uforbeholdent støtte alt alle som har tilknytning til Islam Net noen gang har sagt eller gjort, svarer Bondevik, før han legger til:

– Vi trenger ikke å sette ulike minoritetsgrupper opp mot hverandre. Jeg er for både religiøse minoriteters rettigheter og skeives rettigheter.

BRUK STEMMERETTEN: Arshad Jamil, styremedlem i Muslimsk Dialognettverk, vil ikke oppfordre muslimer til å stemme på et spesifikt parti. – Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon, og ønsker bare å komme med en generell oppfordring om å bruke stemmeretten, sier han. (Marit Mjølsneset)

– Ta utgangspunkt i hverdagen

I motsetning til Qureshi vil ikke Arshad Jamil, styremedlem i Muslimsk Dialognettverk, oppfordre muslimer til å stemme på et spesifikt parti.

– Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon, og ønsker bare å komme med en generell oppfordring om å bruke stemmeretten.

Siden dette er et lokalvalg, mener han muslimer bør ta utgangspunkt i hva som berører dem i hverdagen når de stemmer.

– For noen kan barnehage være viktig, for andre kan opptaksordningen til videregående skoler være det viktigste. Folk må finne ut hvilke saker som er viktige for dem, sette seg inn i partiprogrammene, og så ta egne avgjørelser på bakgrunn av dette.

Jamil understreker at han ikke på noe måte uttaler seg på bakgrunn av hva Islam Net mener.