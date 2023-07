Jeg trodde media hadde lært noe den gangen Tore Tønne tok sitt eget liv. Hans troverdighet ble satt på spill og det kunne han ikke leve med. Det å få smurt noen andres definisjon av sannheten utover førstesiden i avisene ble for mye for ham. Men vi er fortsatt like uforsiktige i å forfølge andres feil, selv om noen av dem er mer åpenbare enn andre. For vi er mennesker, og vi har det med å påpeke feil hos andre.

Jeg ble prest når jeg ble femti år, og i snart fem år har jeg dermed møtt mennesker i mange ulike situasjoner. Jo flere samtaler jeg har, jo viktigere blir det for meg å minne folk på at det finnes en Gud der ute. Men ikke slik som mange kanskje tror. Ikke en Gud som kommer med pekefingeren og dømmer deg for alt det gale du gjør. Men en Gud som faktisk vet at vi er mennesker, som har det i oss at vi har kunnskap om både det gode og det onde. Den Gud jeg peker på er han som kom for å tilgi oss for at vi ikke greier å leve som vi ønsker.

Vi er like alle sammen. Vi gjør feil, og deretter forsøker vi å pynte på det som har skjedd som best vi kan

Vi er alle like

Det er nemlig det som er saken. Ingen av oss har noen grunn til å skryte av eget liv. Og ingen av oss vil tåle om livet vårt ble endevendt for å finne feil. Til alle dere som skriver om Moxnes, så trenger vi å ha med oss noe grunnleggende. Vi er like alle sammen. Vi gjør feil, og deretter forsøker vi å pynte på det som har skjedd som best vi kan. For det å bli avslørt er veldig ubehagelig. Og når du i tillegg er en offentlig person, så vet du at dine avslørte feil ender opp som forsidestoff i avisene.

Når Jesus ble utfordret på dette så gjorde han noe veldig viktig. Han snudde anklagene tilbake mot hver og en av dem som kom med dem. Den av dere som aldri har gjort noe som ikke tåler dagens lys, kan kaste den første steinen. Dermed forsvant den ene etter den andre – de eldste først. For alle hadde de noe de måtte skjule i eget liv.

Tenk om vi kunne huske på det før vi i vår iver moraliserer over andres feil.

