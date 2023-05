Kristendemokraters kamp for kjernekraften

Forrige helg gjorde KrF et historisk vedtak på eget landsmøte. Vi ble med det første parti i Norge som sa ja til kjernekraftproduksjon. KrFs søsterpartier i Sverige og Finland er pådrivere i sine land. Hvorfor er det kristendemokrater, som tradisjonelt sett har vært opptatt av de myke sakene, som nå viser vei i energipolitikken?

Det som forener de kristendemokratiske partiene i Europa, er at de er grunnleggende opptatt av at samfunnet bygges best gjennom familien og de små felleskapene. Det blir ofte sagt at vi mennesker trenger noe mer enn kun materielle verdier – vi trenger felleskap hvor vi opplever mening og får bety noe for andre. Derfor har valgfrihet og fleksibilitet for barnefamilier vært kjernesak nummer en. Historisk sett har det ikke vært energipolitikk som har truffet nerven i benkeradene på KrFs medlemsmøter. Derfor var det tydelige tegn til nye takter på KrFs landsmøte, da et kraftig flertall vedtok at KrF skulle være første parti i Norge som vil legge til rette for etablering av kjernekraft. KrFs verdier står fast, men virkeligheten har endret seg og vi har sørget for å ha oppdaterte svar på dagens problemer.

Hadle Rasmus Bjuland Først og fremst er god energipolitikk, god familiepolitikk, skriver Hadle Rasmus Bjuland i KrFU. (Erlend Berge)

Sverige og Finland

Denne utviklingen har ikke bare skjedd i KrF, men også i våre søsterpartier. Kristendemokratene i Sverige sørger nå for at det bygges nye kjernekraftreaktorer i hele Sverige. Det var en av deres viktigste saker i valgkampen i fjor høst. Kristendemokratene i Finland er i disse dager på vei inn i regjeringsforhandlinger hvor de ønsker å etablere flere små modulere reaktorer, som skal styrke energiforsyningen i Finland. Jeg tror det er flere årsaker til at kristendemokrater nå leder kampen for å etablere flere kjernekraftverk Norden. Først og fremst er god energipolitikk, god familiepolitikk. Kristendemokrater er grunnleggende opptatt av å styrke de nære og frie felleskapene, som familien. Det er den viktigste byggeklossen i et samfunn, hvor grunnlaget for et godt liv legges. Når familiene opplever ustabile og høye strømpriser, som går hardt ut over friheten og fleksibiliteten, er det åpenbart at kristendemokrater alltid vil se etter løsninger som kan stabilisere og sørge for lavere strømpriser. Kjernekraft vil ikke løse de akutte strømregningene her og nå – men på sikt er det viktig kjernekraft er en del av energimiksen, for at vi skal kunne møte det enorme kraftbehovet fremover.

Den tidligere partilederen i svenske Kristendemokratene Alf Svensson, beskrev kristendemokraters oppgave med «Hur gör livet lättare att leva». Vår oppgave er å gjøre livet litt lettere å leve. Da må vi ha konkrete svar på de utfordringene folk kjenner på. Når folk opplever ustabile og høye strømregninger, klimaendringer og mer urørt natur bygges ned, trenger vi løsninger som møter alle disse utfordringene.

Vår tids utfordringer

Vi står midt i en klimakrise, hvor vi trenger mer utslippsfri energi. Våre utslipp går ut over de som har aller minst. Det blir mer ekstremvær og unaturlige årstider, og dette går hardest utover de fattigste utviklingslandene som har aller minst. For en bevegelse som er grunnleggende opptatt av forvalteransvaret, som handler om å gi kloden til neste generasjon i litt bedre stand enn slik vi arvet den, bør ta alle gode krefter i bruk for å nå våre klimamål. FNs klimarapport er krystallklar. Vi klarer ikke nå de internasjonale klimamålene uten at kjernekraft er en del av energimiksen. Norge bør være med på denne utviklingen og ikke sette seg selv på gangen.

Kristendemokraters lederskap i energipolitikken vitner om bevegelsen også i Norden bygger politikken sin på noen verdier som er relevant i møte med de utfordringene samfunnet står overfor. En bevegelse som er villig til å ta alle gode krefter i bruk, for å beskytte familien og de nære felleskapene. De store taperne i energikrisen.