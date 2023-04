Serien om Demenskoret på NRK har gitt oss et viktig innblikk i hvor viktig sang og musikk kan være for mennesker med demens. Ikke bare som en vanlig aktivitet, men som et helsefremmede tiltak for å redusere depresjon, fremme psykologisk velvære, livskvalitet og kognisjon.

Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) og Norges musikkhøgskole (NMH) har allerede invitert Oslo kommune til å bli en foregangskommune med å inngå et samarbeid for å innføre demenskor for alle sine 15 bydeler. Dette med en musikkfaglig forankring, systematisk implementering, kursing av demenskorledere og involvering av musikkterapeuter.

Tilbudet bør være faglig fundert. Dette for å sikre et kunnskapsbasert tilbud som er personsentrert og sensitivt tilrettelagt, som igjen åpner for at alle med demens kan delta. Det gir varige og bærekraftige tilbud.

Sang trenger en større plass i demensomsorgen, skriver Ingvild Halderaker, som er kommunikasjonsrådgiver i Oslo KrF. (Hans Jakob Heimvoll)

Aktivitetstilbud er kommunalt ansvar

Leve hele livet er en viktig kvalitetsreform og et viktig mål som skal styrke tilbudet til eldre. Om vi skal klare å nå det målet er det viktig med et økt fokus på aktivitet og felleskap. I reformen fra Helse- og omsorgsdeparementet står det at «Eldre bør få tilbud om minst en time aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov. Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i hverdagen og stimulere sanser og minner, bevegelse og deltakelse i sosialt felleskap».

Utdraget over viser at kommunen har ansvar for å tilrettelegge for aktivitetstilbud for mennesker med demens, og her vil demenskor kunne være et aktivitetstilbud som kan passe mange. Demenskor vil derfor hjelpe kommunen i å oppfylle oppgavene sine i demensomsorgen.

Opplevelsen av samhold og felleskap mangler ofte i eldreomsorgen, og det er stor variasjon i tilbudet til ulike kommuner. Dette vil vi gjøre noe med, og derfor har Oslo KrF sendt inn et forslag til diskusjon på KrFs landsmøte til helgen. Forskning om korsang og demens viser at det kan redusere depresjon, og ha en positiv effekt på livskvaliteten, det kognitive og det psykiske hos mennesker med demens. Sang trenger en større plass i demensomsorgen. Slik vi har sett i NRKs serie, har sang svært positive virkninger.

Mye livskvalitet, små kostnader

Kommunene har allerede demensfaglig kompetanse, men den musikkterapeutiske kompetansen trenger å komme til i større grad. Demenskor er en inngangsport for å øke tilgangen i kommunene til musikkterapeuter, og at deres kompetanse blir tilgjengelig for alle demente i Norge.

Demenskor er et gjennomførbart tiltak som er inkluderende, gir mye glede og livskvalitet. I tillegg er kostnadene forholdsvis små, men kan få store og positiv virkninger for mange mennesker. Demenskor kan skape unike fellesskap som demensomsorgen trenger.