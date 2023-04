Farid Yusuf Dirbas bor i Drammen. Han eier og driver Niko’s Frisør, som han startet selv etter å ha bodd på asylmottak i 10 år.

Farid Yusuf Dirbas er svært populær i lokalsamfunnet, og han har hjulpet andre med å etablere sine virksomheter rundt omkring i kommunen.

Nå kastes han ut av Norge.

Utlendingsnemnda (Une) mener at Farid har oppgitt uriktige opplysninger. Farid selv hevder at han hele tiden har forklart seg riktig. Likevel har Une tilbakekalt hans oppholdstillatelse og fattet vedtak om utvisning, ikke bare fra Norge, men fra hele Europa.

Dette er en av de strengeste reaksjonene vi praktiserer i Norge, og det får konsekvenser for den enkelte som vi ikke engang kan forestille oss.

Bjørn Norman i aksjonen Stopp Utkastelsen av Farid Yusuf. (Privat)

Uskyldig til det motsatte er bevist

Farid har saksøkt staten med påstand om at Unes vedtak er ugyldig. Han bistås av Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell, som skal føre saken for Oslo tingretten 26. og 27. april.

Det er et sentralt prinsipp i norsk rett at enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Dette fremgår av Norges grunnlov § 96 og er også stadfestet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Prinsippet skal blant annet hindre justismord.

Utlendingsmyndighetene tapte nesten halvparten av rettssakene sine i 2022. Dette er en skandale. Hvor stor ville andelen vært om flere kunne kreve sin sak prøvd i retten?

På skolen lærer vi at Norge er en rettsstat og at alle skal få mulighet til å bevise sin uskyld.

Etter et vedtak om tilbakekall mister du samtlige rettigheter i Norge, inkludert retten til fri rettshjelp. Det innebærer at dersom man ønsker å fremme sak for tingretten, etter at utlendingsmyndigheten har fattet sin siste beslutning, må man ha mulighet til å dekke alle kostnadene selv, herunder rettsgebyr, advokat og annet. Det er det ikke mange som kan.

Bred støtte

Mennesker som Mustafa og Farid mister retten til hjelp samtidig som de selv har ansvar for å bevise sin uskyld. De blir avhengig av støtte fra lokalsamfunnet og frivillige.

Vi som lagde støttegruppen for Mustafa har nå laget en ny støttegruppe på Facebook: Stopp Utkastelsen av Farid Yusuf.

Under støttemarkeringen til Mustafa sto vi samlet foran Stortinget med alle ungdomspartiene fra Rød Ungdom til FpU. Vi sto samlet fordi vårt budskap er viktig.

Vi må sørge for at godt integrerte mennesker som Farid får muligheten til å bevise sin uskyld, samtidig kan vi ikke kaste ut etablerte og integrerte samfunnsborgere som har sterk tilknytning til Norge.