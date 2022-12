En av de små mytene i advent er at Dickens’ En julefortelling er «verdens mest berømte julefortelling». Det er den selvsagt ikke, men det er lett å forstå hva Kagge forlag mener.

Når Kristin Gunleiksrud Raaum likevel ber forlaget endre markedsføringen fordi dette er «verdens nest mest berømte julefortelling», er det altså å slå inn åpne dører.

Julenissens opphav

Hun slår også inn åpne dører 30. november på Dagsnytt 18, når hun sier at julen har både religiøse og sekulære røtter. Men det er større bom enn Kagge forlag å si julenissen stammer både «fra biskop Sankt Nikolas fra Lille-Asia, men også den gamle norske husnissen».

For dette er to store myter. For det første tilhører husnissen, eller altså fjøsnissen, ikke en sekulær tradisjon, men en folketro om fedreånder, gardvorden som passer på gården. For det andre har husnissen, slik Store Norske Leksikon bekrefter, ikke noe med julenissen å gjøre. At den likevel forbindes med jula, skyldes bilder og julekort på 1800-tallet, uten at de forveksler ham med julenissen.

Fjøsnissen bør ikke fortrenge julenissen, selv om førstnevnte for mange er blitt synonymt med hygge, varme og jul, mens sistnevnte forbindes med kjøpesentra og Cola

Gunleiksrud Raaum er forbilledlig opptatt av å spenne en himmel over julefeiringen. Som hun sier må vi være bevisste på at den handler om mer enn gaver og kos. Nettopp derfor bør ikke fjøsnissen fortrenge julenissen, selv om førstnevnte for mange er blitt synonymt med hygge, varme og jul, mens sistnevnte forbindes med kjøpesentra og Cola.

Om Gud som gir – gratis

La oss i stedet ta julenissen tilbake. For det er fjøsnissen som handler om kjøp og salg. Han passer gård og dyr kun mot betaling. Det er fristende å kalle det beskyttelsespenger. For han er ingen koselig kamerat, men mafiaboss. Får ikke nissen grøt, er det ikke godt å vite hvordan det går. Selv etter tusen år med Jesus og evangeliet i landet, følger fjøsnissen med på lasset. Men julenissen er altså hans rake motsetning.

Selv om også julenissen står i en religiøs tradisjon, handler den ikke om offer, men om evangeliet, om Gud som gir – gratis. Røttene går til de fattiges venn, den rause Sankt Nikolaus på 300-tallet, blant engelsktalende kjent som Santa Claus. Ordet «nisse» er rett og slett et dansk kjælenavn for Nikolaus og Nils.

Selv om også julenissen står i en religiøs tradisjon, handler den ikke om offer, men om evangeliet, om Gud som gir – gratis

Heldigvis viser julenissen også i dag sitt sanne vesen ved å gi gaver – uten å kreve noe igjen. Riktignok passer han på å spørre om det er noen snille barn her, men som vi har erfart spiller det ingen rolle. Du kan trygt regne med at julenissen også i år har med gaver til store og små, selv om både forlagsredaktører og andre har gjort noen bommerter i året som har gått.