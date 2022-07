Jeg savner en seriøs samtale som tar både gode og onde makter på alvor

Alle kan se at verden er full av vold, overgrep, undertrykking og naturødeleggelse. Men det er kanskje ikke like nærliggende for alle at slike destruktive aktiviteter kalles ondskap. Vi har ikke lenger noe felles bilde av at det onde kan skape.

En av det ondes sterkeste virkninger er å bedøve oss slik at vi ikke ser hva som skjer og hva vi kan gjøre

Blottet for noe religiøst

Den danske teologen Iben Thranholm reagerte på at minnegudstjenesten etter skytingen i København var blottet for religiøst innhold. Jeg anser dette som et uttrykk for at også kristne kvier seg for å snakke om det onde. Dette selv om Bibelen nevner en rekke ulike vesener som virker i oss og rundt oss, som demoner, onde ånder, Lucifer, Satan og de mektige dragene fra Johannes åpenbaring. Et viktig spørsmål er hvordan vi kan forstå slike vesener dag, og hvordan en slik forståelse av dette kan utfylle den moderne psykologiske tenkningen.

Domprost Anne-May Grasaas sier at vi må snu ryggen til ondskapen og vende oss mot kjærligheten. Men skal vi vende ryggen til noe, må vi jo gjennomskue hva det er. På den andre siden kan vi aldri gi nok kjærlighet til verden slik den ser ut nå. Spesielt viktig er det å gi kjærlighet til unge i utenforskap og andre som står i fare for å gripes av de destruktive kreftene. Men det snakkes lite om hvordan et aktivt kristenliv kan styrke kjærlighetsevnen. Kjærlighet er jo ikke noe som så lett kommer av seg selv.

Dypere forståelse

Jeg aner at en av det ondes sterkeste virkninger er å bedøve oss slik at vi ikke ser hva som skjer og hva vi kan gjøre. I forsøk på å skaffe dypere forståelse av det onde, finnes det nyttige begreper og forestillinger innen religion og spirituelle tradisjoner. Et av dem er å være besatt. Dette er det første som faller meg inn når jeg ser massemordere som ikke angrer og maktmennesker som lar tusenvis dø for at de skal få realisert sine mål.

Selv om jeg har prøvd å utforske dette begrepet i flere av mine bøker, kan jeg likevel ikke si at jeg fullt ut forstår hva det innebærer å være besatt. Jeg savner derfor en seriøs samtale hvor man tar både gode og onde makter på alvor, og hvor man er åpen for at mye av det vesentlige i verden strekker seg ut over det rent fysiske. Slike samtaler er svært nødvendig i en tid hvor det sies at det ondes viktigste redskap er å få oss til å fornekte dets eksistens.