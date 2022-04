Å gi kirken ansvaret for klimakrisen er urimelig

EXTINCTION REBELLION: Det er altfor ensidig å hevde at kirkens teologi har tømt naturen for ånd og egenverdi og dermed åpnet for utnyttelse av den. Heller kan kirken anklages for å ha vært kraftløs og ettergivende i møte med et slikt syn på naturen.