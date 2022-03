Min glade gutt, som kunne lese og skrive før han begynte i 1. klasse, er i ferd med å bli forvandlet til et monster, sju år gammel. I dag morges nektet han å gå på skolen og kalte oss foreldre «verdens verste mamma og pappa».

Hvorfor? For neste uke er det vinterferie, og hvis han går på skolen i dag, fredag før vinterferien, må han levere inn iPaden sin. Bestevennen hans har korona og ligger hjemme. De kommuniserer på Teams, og spiller Minecraft mens de prater sammen. Det får han heller ikke gjort om han går på skolen.

iPaden styrer livet

Det er ikke noe galt i seg selv med å ville kommunisere med en bestevenn, eller å spille Minecraft. Og jeg vet ikke om alle barn er like sterkt disponert for avhengighet. Men det jeg vet, er at iPaden styrer livet til sønnen min. Gir vi ham litt, vil han ha mer. Det er aldri nok.

Det er gråt og forhandling og diskusjoner hver eneste dag. Og vi sliter voldsomt med å få ham på skolen. Kanskje han kjeder seg, greit, men når 80 prosent av hjernekapasiteten er fylt av lengselen etter iPad, blir det vanskelig å finne på andre ting.

Hvem ga klarsignal for dette?

Hvorfor lar vi teknologien innta skolen og gjøre barna våre til små tekno-zombier? Hvem ga egentlig klarsignal for dette, og hvor langt nedi lomma på Silicon Valley fikk personen stikke hånda? Skolen skal være et trygt sted for sunn læring og sosial trening. I stedet ser de på TV i storefri og jobber med iPad i timene, og når de kommer hjem, skal de gjøre lekser på iPad. Snart er alle lærebøker digitale.

Stopp verden, jeg vil av! Jeg vil ikke ha en sønn som ligger på sofaen i pysjen om morgenen mens foreldrene spiser frokost, en sønn som skriker og gråter fordi han må levere fra seg iPaden i helgen.

PS: Det er jo ikke hans skyld. Han er et barn. Det er vi som må ta ansvaret. Men det er hans hjerne, hans liv vi eksperimenterer med.

Vårt Land kjenner skribentens identitet.