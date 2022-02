Klokka var fem om morgenen da min mor ringte meg, gråtende. «Kyiv er under bombeangrep». Familien min var 500 kilometer unna, livredde fordi de ikke visste om jeg ville komme hjem.

Mine hender rister, min stemme skjelver, og min katt er redd og ser ut til å føle at akkurat nå så skjer det noe ondt. Vi er nødt til å evakuere ... og det raskt.

24. februar 2022 begynte Russland en fullskala militær invasjon av Ukraina. Den morgenen våknet ukrainere i byene Kramatorsk, Kharkiv, Odesa, Kherson, Brovary, Mykolaiv og Kiyv, opp til lyden av skudd og eksplosjoner.

Vladimir Putin erklærte krig mot Ukraina ved å si at Russland gjør det i selvforsvar, og påsto at invasjonen har til hensikt å beskytte befolkningen i Donbas.

De lager propaganda overalt; i Ukraina, i Russland, i hele verden. Vi har beskyttet Donbas-regionen fra Russland siden 2014 fordi de fortsatt dreper folk på brutalt vis.

Bare se det for dere: hundrevis av mennesker som ligger på kald sement mens de ber om å overleve gjennom natten — Annet Fratsyvir, ukrainsk student og aktivist

De dreper sivile

Siden tidlig morgen 24. februar, har flyplasser i Ivano-Frankivsk, Lutsk og Dnipro blitt beskutt. Militære enheter i Lviv, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, Luhansk, Khmelnytsky, Kiyv og Kherson-regionen har blitt beskutt med missiler.

Russiske soldater angrep Tsjernobyl og har tatt kontroll over kjernekraftverket. Vi vet ikke hva de kan finne på å gjøre. Hvis de setter noe som helst i brann der, kan hele det europeiske kontinentet stå ovenfor en økologisk katastrofe. Og det er ikke alt ... russiske tropper fortsetter å invadere. De dreper sivile, bombarderer byer og sivile mål.

Ukrainere og den ukrainske hæren står alene mot Russland. Russerne skyter mot sykehus, barnehager og andre bygninger. De har drept så mange sivile, inkludert kvinner og barn.

Befolkning under bakken

Hvordan våger verden å bare følge med på denne brutale aggresjonen? Befolkninger i store byer må gjemme seg under bakken. Bare se det for dere: hundrevis av mennesker som ligger på kald sement mens de ber om å overleve gjennom natten. Et lite barn gir sin hund en klem mens hun spør mammaen sin: «hvorfor dro vi fra hjemme? Skal vi dra tilbake?» Og disse menneskene vet ikke om deres hjem fortsatt står engang.

Der russiske tropper ikke har ødelagt hjemmene våre enda, slåss ukrainske væpnede tropper til siste slutt. De gir sine liv for å redde sitt land. De forsvarer sivile, vår selvstendighet, vårt demokrati, våre verdier, og våre territorier, som har vært delvis okkupert siden 2014. De er helter som blir stående og som aldri gir opp. De er noens mor eller far, søster eller bror, som kjemper mot tusenvis av fiendtlige krigere og deres brutale våpen. I 2022. I midten av Europa.

Hvordan kan du velge å garantere den lille jenta som gjemmer seg i et bombekrater at hun aldri skal få se sitt hjem igjen? — Annet Fratsyvir

Tanks stoppes ikke av ord

Russiske såkalte «fredsbevarende styrker» ødelegger alt. Byene står i brann, mennesker er redde, barn gråter, og hæren beskytter dem. Er dette det vi kaller fred? Kan sivile tap og ødelagte liv bli kalt for fred?

Slutt og sitere fra FN-pakten eller andre dokumenter. Slutt å fortelle oss at Russland er en aggressor og at dere er dypt bekymret. Det hjelper ikke. Hvordan du stoppe tanks som nå kjører gjennom våre byer med slike ord? Hvordan kan du velge å garantere den lille jenta som gjemmer seg i et bombekrater at hun aldri skal få se sitt hjem igjen?

Hjelpen vi trenger

Umiddelbare og handlekraftige grep er nødvendig for å redde Ukraina og vårt folk. Vi bønnfaller dere om å be deres regjering og statsoverhode om å ty til handling. Ukrainere har ikke lyst til å miste sitt land. Vi vil ikke ha krig. Vi trenger massiv forsvars-assistanse til Ukraina og, enda viktigere, militært utstyr i form av luftvern, samt sikre kommunikasjonskanaler for den ukrainske hær.

Vi ber om sanksjoner av en historisk størrelse og kraft mot den russiske stat, oligarker og hele den Putin-tilknyttede elite. Steng Russland ute fra SWIFT, innfør en embargo på russisk olje og gass, blokker russiske fly, passasjerselskaper, skip, og steng havnene for russiske selskaper.

Gi våpen til de forsvarsstyrkene og frivillige som er villige til å stå imot russisk aggresjon og okkupasjon. Etabler en no-flight-sone over territoriet Ukraina, enten av NATO eller FN. Russiske fly er nå den viktigste ressursen for gjøre irreversibel skade på Ukraina.

Lar dere Putin fortsette å angripe Ukraina, vil det en dag plutselig komme soldater som banker på døra di klokka fem på morgenen — Annet Fratsyvir

Forvent soldater utenfor deres egne dører

Modige handlinger kan forandre situasjoner. VI TRENGER DERE. Dere kan ikke fortsette å lukke øynene til disse forferdelige tingene som skjer mot denne fredelige nasjonen, som har historiske røtter helt tilbake til Kyivriket. Dere kan ikke redde verden med internasjonal lov eller ord som ikke blir til handling.

Hvis vi mislykkes med å handle nå, vil Putin-regimet ikke se noen grunn til å stoppe, og andre tyranner vil ikke ha noen grunn til å tenke seg om to ganger før de går inn i andre land. Lar dere Putin fortsette å angripe Ukraina, vil det en dag plutselig komme soldater som banker på dørene deres klokka fem på morgenen.