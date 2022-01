Norge skal ikke invitere terrorister til landet

I en kommentar i Vårt Land opererer Emil André Erstad som en klakør for partiene fra Rødt til Høyre, for å rettferdiggjøre forhandlingene med Taliban som nå foregår i Oslo. Bare Frp mener det er helt galt å invitere ekstreme islamistiske terrorister til Norge på luksusopphold med privatfly. At folk er rasende er ikke noe rart.

Naive Norge

Siden Taliban tok makten i Afghanistan har de stengt skolene for jenter, nektet kvinner å jobbe og de har innført påbud om at kvinner må dekke seg til. De har også prestert å bli nummer 1 på listen over land som forfølger kristne. Det er et brutalt regime som ikke respekterer menneskerettigheter eller kvinners rettigheter. At Erstad mener man skal legge til rette for forhandlinger med slike krefter på norsk jord vitner om grenseløs naivitet.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier han har lite tro på forhandlinger. Han understreker at Taliban raskt brøt avtalen de inngikk med USA i 2020. Det er naivt å tro at det skal bli noe annerledes denne gangen. Taliban selv sier at de ser på dette møtet i Norge som en form for internasjonal anerkjennelse. Det er svært skremmende, og viser hvor naive vi er i møte med terrorister. Til og med tidligere generalløytnant Robert Mood, sier at Norgesbesøket er en tydelig legitimering av Taliban, og at Taliban åpenbart vil bruke dette som en seier. Dette viser hvor naive Norge fremstår.

En hån mot veteraner

Dette besøket er en hån mot alle veteraner som har tjenestegjort, kvinner som er mishandlet av regimet, afghanere som har flyktet fra Taliban og alle dem som har mistet livet i kampen mot ekstreme islamister. Mange lurer nå på hva i alle dager det er den norske regjeringen driver med. Enda verre er det at de heller ikke har satt noen betingelser for hvem som fikk komme. Den ene av deltakerne i Taliban-delegasjonen er broren til hovedmannen bak terrorangrepet mot Serena hotell i Kabul der en norsk journalist ble drept.

Nok en gang skal «fredsnasjonen» Norge ut i manesjen igjen selv om nær sagt alle fredsprosesser vi har vært involvert i, ligger i grus — Sylvi Listhaug

En kvinneaktivist i Kabul som må være anonym av frykt for sitt eget liv, skriver til VG at «Verden må forstå at Norge nå er de første som legitimerer terror ved å være vertskap for dette møtet, og det er under et falskt dekke av å snakke om den humanitære situasjonen». Dette er en bekymring som må tas på alvor.

Ikke i Oslo

Frp er selvsagt enig i at man må bidra til å hjelpe befolkningen i Afghanistan og unngå en humanitær katastrofe. Men dette må skje med det internasjonale samfunnet i spissen og ikke gjennom forhandlinger i Nato-landet Norge. Det er også grunnen til at slike samtaler burde foregått i Afghanistan, i landets nærområder eller Doha der samtaler har funnet sted før, og ikke i Holmenkollåsen i Oslo.

Nok en gang skal «fredsnasjonen» Norge ut i manesjen igjen selv om nær sagt alle fredsprosesser vi har vært involvert i, ligger i grus.

