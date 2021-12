Endelig er det «kosher» med brukte gaver!

For noen uker siden gjorde jeg om kontoret mitt til en bruktbutikk for en dag. Jeg samlet sammen klær fra boden og gjorde en arkeologisk utgravning på loftet til foreldrene mine. Kåper fra 1980-tallet, pappas gamle tweedblazere og poser merket «1994-1996», med flanellskjorter og slaskete bukser fra ungdomsskolen. To venner kom slepende med sine avlagte plagg, og plutselig sto vi til knærne i ullgensere og kjoler som hadde blitt for små.

[ Erik Andreassen: «Det er bra det ikke var en brudekjole i Askepotts nøtt. Men vi må fortelle den gode historien om ekteskapet» ]

Anne Håskoll-Haugen (Privat)

Verden i riktig retning

Det kom mange mennesker. Og da vi stengte bruktkalaset for kvelden, kjente jeg på en sjelden følelse av optimisme på planetens vegne. Hvorfor? Jo, jeg hadde sett tegn til at verden har tråkket et lite skritt i riktig retning.

I løpet av kvelden kom nemlig først en ung jente på rundt 14 år som erklærte at det var slutt på å ønske seg nye klær. – Bare brukt, sa hun mens hun stappet en gammel selebukse ned i medbragt pose. – Du får den til jul, sa moren. Jenta virket mer enn tilfreds, som om hun hadde funnet en sjelden skatt.

Litt senere kom en dame og kjøpte en blå ulljakke. Den skulle bli gave til søsteren, fortalte hun. En kåpe fra 1960-tallet fikk samme skjebne – inn i gavepapir og under et juletre. Også en søster som kom til å bli så glad, ble det sagt på vei ut døra.

[ Dette tjente noen av landets mest markante kristne profiler ]

Positive til brukte gaver

Er det endelig «kosher» med brukte gaver til jul? Jeg har prøvd meg på det noen få ganger, men alltid med en følelse av at det liksom ikke blir heeelt innafor.

Likevel, noe er i gjære. Brukt-kingkongen FINN har sammen med analysebyrået Norstat gravd i psyken vår for fjerde gang. Årets undersøkelse viser at 32 prosent er positive til å gi brukte julegaver og nærmere 40 prosent er positive til å få, en oppgang fra i fjor. 35 prosent har svart at de har gitt en brukt gave til jul, en økning på mer enn 30 prosent fra 2020. 30 prosent!

Nå har jo finn.no en voldsom egeninteresse i at vi skal synes brukte gaver er ok – men jeg kan komme på verre ting å ha egeninteresser i. De burde kanskje minnet om at å sende en brukt genser med fly fra Bodø til Oslo ikke akkurat er det beste for miljøet. Det har de visst glemt å nevne. Men la oss ikke henge oss opp i det som er vanskelig akkurat nå.

Å ha overskudd til å gi noe bort, det er makt. Å gi en brukt gave er i tillegg en liten oppvisning i forbrukermakt. — Anne Håskoll-Haugen

For handler ikke dette i første omgang at vi må skru om hodene våre? Brukte gaver kan være fantastiske! Og kjøper du brukt kan du jo få noe skikkelig fint til halv pris, eller kanskje enda mindre.

Det slo meg da jeg rotet rundt på loftet til foreldrene mine; samler vi alle klær som er stuet vekk må det være nok til alle for de neste 20 årene – minst! Det samme med leker. Hvorfor kan vi ikke bare rotere mer på tingene våre, også når det kommer til gaver?

Gavens makt

Da jeg var student kjøpte jeg en gammel trebåt litt på impuls. Uten å ane det befant jeg meg plutselig i en verden av trebåtentusiaster – en slags klan, en hemmelig sekt som nikket til hverandre på sjøen. Vi nikket ikke på samme måte til plastbåtfolket, lærte jeg meg. Uansett, med båten fulgte det en perm med all slags informasjon om båten jeg hadde skaffet. Og i den sto det: denne båten har du bare på låns fra fremtidige generasjoner. Husk å gi den videre i bedre stand enn du fikk den.

Kanskje det er slik vi bør begynne å tenke på tingene våre? Vi bare låner dem – og når vi ikke har bruk for dem lenger, må vi sende dem videre så de kan ha det gøy i hjemme hos noen andre. Kanskje alt som skal til er å si fra at du er en av dem som gjerne tar imot en brukt gave?

Antropologer snakker om gavens makt. Å ha overskudd til å gi noe bort, det er makt. Å gi en brukt gave er i tillegg en liten oppvisning i forbrukermakt. Planeten tørker svetten og puster lettet ut – og det er jo heller ingen dårlig julegave, en ganske fin en faktisk – til oss alle.

[ Bok om Gud og vitenskap skaper debatt: – En påstått konflikt ]