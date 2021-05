Rop om rettferd fra Minneapolis til Jerusalem

JUBEL: I Salmenes bok møter vi et rop etter rettferdighet som minner om det vi opplevde før dommen falt i Minneapolis, skriver biskop Nordhaug. Amerikanske Lisa Robinson jublet etter at politimannen Derek Chauvin ble kjent skyldig for drapet på George Floyd. (Alex Brandon / AP / NTB / Håkon Mosvold Larsen)