Norge er unik i sin organiseringsgrad. Vi har svært mange organisasjoner, bevegelser og sammenslutninger innen mange felt.

Noen av sammenslutningene er brede og samler veldig ulike mennesker om én felles sak, mens andre faktorer, som ville skilt dem, er uvesentlige. Det gjelder for eksempel Norges handikapforbund eller Noregs mållag. I andre sammenslutninger krysser typisk medlemmene av i flere enn én rute, for eksempel Changemaker eller studentarbeidet til Norges kristelige legeforening.

Bred eller smal?

Når 8. mars-komiteene skaper sine tradisjonsrike og populære arrangementer rundt om i landet, må de velge mellom å være breddebevegelse og smal bevegelse. Enten er dagen for alle slags feminister og likestillingsforkjempere, eller så er den forbeholdt dem med bestemte meninger også om andre ting.

Alle som møter opp på 8. mars-komiteens parolemøte utgjør komiteen, det eneste kriteriet for å stemme som er oppført på nettsidene er at man ikke definerer seg som mann. Med andre ord er det de som engasjerer seg som får bestemme hva som står på parolene. Det er et godt og demokratisk prinsipp.

I fjor oppsto en vond situasjon under 8. mars-toget i Oslo. En gruppe jødiske kvinner ville tilslutte seg arrangementet, men ble hindret fysisk av arrangementets vakter. I tillegg forteller kvinnene at det ble ropt etter dem og at de følte seg svært utsatt. Politiet grep inn i hendelsene for å beskytte de jødiske kvinnene.

8. mars-komiteens arbeidsutvalg hevder på sin side at den jødiske gruppens medbrakte paroler brøt med de demokratisk vedtatte parolene. Arbeidsutvalget forteller også at dette var avklart på forhånd, og at gruppen var invitert til å gå under fanen «støtt kvinners fredsarbeid – bekjemp valdtekt som våpen».

Kvinnebevegelsen er for alle som vil kjempe

Uenighet langs den politiske høyre-venstre-aksen har alltid vært et problem for bredden i kvinnebevegelsen. Det som er nytt av i fjor, er at også forskjeller i landbakgrunn og religion ble et konfliktpunkt. Krigen mellom Israel og Palestina var også i fjor vår i en kritisk fase. De medbrakte parolene ble i følge arbeidsutvalgets Kathy Joakimsen dermed oppfattet som en provokasjon for mange. Samtidig er det ikke tvil om at den jødiske gruppen ble svært dårlig behandlet.

Zhira Beck og Yael Nilsen, som begge var med i gruppen av jødiske kvinner i fjor, forteller at de ikke orker å utsette seg for noe liknende igjen. Det er svært forståelig at de ikke ønsker å konfronteres med hat og ukvemsord. Samtidig er det synd som uttrykk for tap av allianse og fellesskap.

Kvinnebevegelsen er på sitt beste når den er for alle kvinner som vil kjempe for en mer rettferdig verden. 8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og ikke bare norsk venstresides kvinnedag.