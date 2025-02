Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

President Donald Trump har kalt Volodymyr Zelenskyj diktator. Visepresident J. D. Vance mener at kristen etikk ber oss hjelpe våre nære før vi hjelper folk langt borte. Den nye administrasjonen i USA tar brødet ut av munnen på tusener nødlidende verden over. Radikal politikk og hårreisende utsagn kommer nå daglig, og nummenheten har lagt seg over Europa.

Vi bør samles om det faktum at Trumps antidemokratiske politikk og menneskefiendtlige retorikk verken kan gis navnet konservativ eller kristen

Lavkirkelig avstand

Generelt er det stor avstand mellom norsk og amerikansk politikk. Trump har hatt lite støtte i Norge, enda mindre enn republikanske presidenter før ham.

Men han har likevel en viss apell i noen miljøer. Ett slikt miljø er den delen av lavkirkeligheten som har gjort reversering av abortlovgivningen og befestning av to kjønn til sine politiske kjernesaker. De har fortsatt Trump på sin side i disse spørsmålene. Men nå bryter han så tydelig med klassisk kristendom på andre punkter, at mange som støttet ham mot Kamala Harris, nå ombestemmer seg.

«Det er for mange kristne som drikker fra hans giftpakke. Vend om, før det er for sent», sa Vebjørn Selbekk til VG, om Trump. Leder for Oslo symposium Bjarte Ystebø tar i Dagen til orde for å «skille mellom den kristne høyresiden og Trump» og sier at Trumps omgang med Nato og Europa «svarer til hans verste antakelser».

«Vi gjør en god gjerning hvis vi kan bygge ned noen av fiendebildene», sier Bjarte Ystebø, med referanse til programmet for det nærstående Oslo symposium.

På sett og vis skulle det bare mangle at aktører som Selbekk og Ystebø nå markerer tydelig avstand til Trump og hans fremferd. Like fullt er det viktig å gi dem honnør for den grensen de nå trekker. Det er utrolig viktig at den ansvarlige høyresiden tar avstand fra sitt mer ekstreme bakland, på samme måte som i alle politiske og religiøse grupperinger. I tillegg vet vi at dette koster dem velvilje fra deler av deres tilhørerskare.

Verken konservativ eller kristen retorikk

Høyresiden i norsk politikk er ikke én enhetlig blokk. Det er stor forskjell på klassisk konservativisme, høyreradikale og høyreekstreme. Mens mange plasserer Trump og hans partnere i midtkategorien, tilhører verdihøyre i norsk politikk i all hovedsak den første kategorien.

Forsker Henrik Syse, som er selverklært konservativ, publiserte søndag en mye delt tekst på Facebook. Den har Vårt Land fått lov å dele. Syse tar avstand fra Trump-administrasjonen, blant annet ved å påpeke at Trump er et eksempel på «nasjonalistiske og til tider reaksjonære og autoritære krefter». Syse beskriver videre hvordan norske aktører lar seg farge av den amerikanske polariseringen, og slik gir tilslutning til hat mot folk som ikke støtter Trump.

Det er ikke alltid lett å finne felles grunn, verken i de politiske blokkene eller i kristenheten. Men når det gjelder tilfellet Trump, bør vi alle samles om det faktum at hans antidemokratiske politikk og menneskefiendtlige retorikk verken kan gis navnet konservativ eller kristen.