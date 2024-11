Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har fått en del kritikk den siste tiden for at støtten til Ukraina i statsbudsjettet ligger på et for lavt nivå.

Noe av kritikken har handlet om sendrektighet fra regjeringen, og at det haster mer med å øke støtten enn regjeringen tilsynelatende forstår.

Oljepengebruk må forankres bredt

Det er en forståelig kritikk. Det er for eksempel ingen automatikk i at regjeringen må bli ferdige med forhandlingene om statsbudsjett med SV før det kan forhandles bredt i Stortinget om å øke Ukraina-støtten.

Det kan skje allerede nå. Derfor bør brede forhandlinger om å oppdatere Ukraina-forliket – og størrelsen på det nevnte Nansen-programmet – starte umiddelbart. Det er et ansvar som hviler på regjeringen, men også Høyre – som det største opposisjonspartiet.

En kraftfull økning i støtten til Ukraina vil kreve å øke oljepengebruken på en måte som krever tverrpolitisk støtte bak det, for å hindre at denne delen av økningen i støtte blir gjenstand for partipolitiske markeringer

Høyre har foreslått å tredoble støtten. Det vil i så fall være en drastisk økning og vil kreve utstrakt oljepengebruk. Siden det er snakk om penger som skal brukes primært i Ukraina vil det være mulig å få til, uten at det går utover norsk økonomi.

Kostbart å vente

En kraftfull økning i støtten til Ukraina vil kreve å øke oljepengebruken på en måte som krever tverrpolitisk støtte bak det, for å hindre at denne delen av økningen i støtte blir gjenstand for partipolitiske markeringer.

Det er derfor vel så viktig at opposisjonspartiene på Stortinget tar initiativ til slike brede forhandlinger, dersom de mener at regjeringen burde ha gjort det.

Forsvarskampen for Ukraina fortjener at stortingspolitikerne klarer å bli enige på tvers av partigrensene, og setter partipolitiske hensyn til side. Alternativet kan bli at Ukrainas forsvarslinjer kollapser, og at konsekvensene vil bli negative og svært kostbare for hele Europa.

Det kan derfor ikke stå på pengene når norske politikere skal bli enige om hvordan støtten til Ukraina kan økes og fortsette. Det må derimot handle om hvilke konkrete forsvarsbehov ukrainske myndigheter og det ukrainske forsvaret har.