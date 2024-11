Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Da alvoret i Knutbysakens ble offentlig kjent i 2004, slo det ned som en bombe i hele Norden. I en liten og isolert menighet ble både drap, drapsforsøk, manipulasjon og persondyrkelse mulig gjennom en kvinnelig «Kristi brud». En nærmest hermetisk lukket menighet hadde utviklet seg til å bli en usunn og uakseptabel kultur.

Usunn fryktkultur i Sannhetens ord

Den siste tiden er søkelyset blitt satt på den norske menigheten Sannhetens ord. Menigheten er blitt omtalt som «norske Knutby». Her må det riktignok understrekes at det ikke har foregått drap. Men det gikk så langt at en fortvilet pårørende av et medlem av menigheten fyrte av en bombe. Det kunne gått forferdelig galt.

Det er helt åpenbart at Sannhetens ord har vært en menighet som utviklet en svært usunn og uakseptabel fryktkultur, der ledelsen kontrollerte alt fra partnervalg, antall barn, sex-stillinger, til barneoppdragelse, hårfrisyrer og økonomiske disposisjoner som kjøp av hus og bil. Ledelsen skulle vite alle medlemmenes hemmelige tanker. Medlemmene skulle underordne seg for å være rene, ydmyke og myke av hjerte.

Slik en person sa i dokumentaren, fantes det ikke privatliv. Menighetens ledelse skulle vite alle hemmeligheter og medlemmene ble stadig ringt opp for kontrollspørsmål om sitt liv. Sterke elementer av manipulasjon har ført til religiøse maktovergrep.

Disse ble begått av en ledelse bestående av blant annet menighetens grunnlegger, et par pastorer og en kvinne som ansett ble som en profetinne, sendt til dem av Gud.

At TV2 har gått så grundig inn i menighetens liv, i dokumentaren «Under Guds øye», er det grunn til å rose. Programskaper Tonje Steinsland har gjort en solid og viktig jobb.

Autonomi og tilsyn

Innenfor både pinsebevegelsen og andre frimenigheter har menigheters autonomi og selvbestemmelse vært viktige verdier. Det er gode og historiske grunner til at det er slik. Men slik Joel Haldorf skrev om Knutby i Vårt Land i januar 2020: «Knutby hadde paradoksalt nok trengt mer makt, ikke mindre, men fra andre aktører. Biskoper eller andre med makt til å gripe inn.»

Haldorfs poeng gjelder også menigheten Sannhetens ord. I motsetning til Knutby, som var del av den svenske pinsebevegelsen, har Sannhetens ord vært helt selvstendig. Dersom de hadde tilhørt et større nettverk, er det god grunn til å tro at den usunne og radikaliserte kulturen ville fått sterke motforestillinger. Det er ikke sikkert Sannhetens ord ville utviklet seg på samme måte i dag som den fikk gjøre i sin tid.

I nyere tid har flere frittstående karismatiske menigheter meldt seg inn i Pinsebevegelsen. Denne utviklingen er verdt å heie på. Selv om de 340 menighetene i Pinsebevegelsen er selvstendige, og det nasjonale organets myndighet er begrenset, fører det å tilhøre et fellesskap med seg en forpliktelse.

Slik det er et gode for enkeltmennesker å holdes ansvarlig overfor hverandre, er det også et gode for menigheter å kunne holde ansvarlig og bli holdt ansvarlig av andre.