Diplomatene arbeider fortsatt med å få til en våpenhvile i Gaza, og det meldes stadig at bare litt står igjen for å få til en enighet. Men det «lille» som står igjen bunner i en fundamental uenighet om Gazas framtid, som igjen henger sammen med helt ulikt syn på framtida for palestinerne.

Etter den amerikanske utenriksministerens mislykkede besøk i Midtøsten for et par uker siden, har det blitt stadig klarere at den israelske regjeringens plan er å selv beholde kontrollen over Gaza. Tanken synes å være å dele Gaza i to. Palestinerne får ikke vende tilbake til nord-Gaza, som kanskje etter hvert åpnes for israelske bosettere.

Den palestinske befolkningen blir dermed henvist til et liv i det tettpakkede sør-Gaza. Israel håper at dette sørgelige resultatet av Hamas politikk skal få dem til å vende seg fra Hamas, slik at organisasjonen ikke bare er militært beseiret, men også politisk død. Kanskje håper regjeringen at planene om å flytte palestinerne ut av Gaza etter hvert kan realiseres.

Full krig unngått

President Bidens plan var at en våpenhvile skulle bane veien for en politisk løsning, der en fornyet palestinsk administrasjon skulle ta seg av Gaza. Det skulle sette i gang en prosess mot en palestinsk stat, innen rammene av en normaliseringsavtale der arabiske land og Israel ville danne en allianse mot Iran.

USAs overordnede mål synes likevel å ha vært å unngå en fullskala krig. Det har de så langt oppnådd. Iran har nøyd seg med å la Hizbollah terrorisere de sivile i Nord-Israel, noe de sivile i Sør-Libanon har betalt prisen for. Dermed er det lite som tyder på at Joe Biden vil gjøre mer for å presse Israel.

Dårlig nytt

Det er dårlig nytt for de israelske gislene i Gaza. De mange israelerne som presser på for å få til en avtale som kan redde livet deres, ser ikke ut til å gjøre inntrykk på regjeringen. Det er også dårlig nytt for palestinerne. Lidelsene for sivilbefolkningen i Gaza kommer til å fortsette.

Som utgående president har ikke Joe Biden autoritet til de drastiske grep som må til for at dette skal endres. Hva Kamala Harris eller Donald Trump kan bety av endring, er høyst uklart. For øyeblikket konkurrerer de om hvem som er mest Israel-vennlig. Men den som blir valgt, må ta inn over seg at det ikke kan fortsette slik. Det må finnes en annen løsning enn en krig som aldri tar slutt.