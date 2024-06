Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tidligere president i USA og republikanernes presidentkandidat i årets valgkamp, Donald Trump, er funnet skyldig i brudd på regnskapsloven. Han er dømt på samtlige 34 tiltalepunkter.

Rettssaken mot Trump har pågått i seks uker i New York, og har dreid seg om hvorvidt Trump har jukset med dokumenter i forbindelse med en utbetaling av såkalte «hysjpenger» til pornoskuespiller Stormy Daniels. Hun fikk pengene rett før den amerikanske valgkampen i 2016, og motivasjonen skal ha vært å få henne til å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex ti år tidligere.

Å utbetale penger for å få noen til å tie stille om noe, er moralsk tvilsomt og vanskelig å forsvare. Men det er ikke juridisk ulovlig. Det som er ulovlig, er å skjule det i regnskapene, for å dekke over en skandale som ville kunne svekke vinnersjansen hans. Det er dette Donald Trump nå er funnet skyldig i.

En modig avgjørelse

Trump nekter straffskyld og nekter også for at han noen gang har hatt sex med Daniels. Han kaller seg selv «en veldig uskyldig mann».

Juryen i straffesaken høster nå skryt for å være modige og fatte en riktig avgjørelse i saken. Det er første gang en amerikansk ekspresident blir dømt i en straffesak.

Mange jubler over at rettferdigheten har seiret i et amerikansk rettssystem mange har svekket tillit til. Samtidig har Trumps tilhengere rukket å hisse seg stort opp over avgjørelsen. Strømmen av pengegaver til valgkampanjen hans har allerede økt.

Loven gjelder for alle

Selv om man kan synes det lukter vondt av Trumps valgkandidatur og muligheten han nå får til å sikre seg ytterligere sympati og støtte blant støttespillerne sine, kommer en ikke unna at avgjørelsen først og fremst er gode nyheter for det amerikanske rettssystemet og demokratiet.

Rettighets- og rettferdighetsbegrepet i et demokrati må romme alle, også de mektigste blant oss. Denne avgjørelsen blir stående som et bevis på at loven gjelder for alle. Bekymringene over det amerikanske demokratiet forsvinner ikke av den grunn, men en seier må det likevel kunne regnes som.

Mange har lenge ment at Donald Trump er skyldig i moralske overtramp, men at han nå dømmes for juridiske overtramp er noe helt annet. Under mer normale omstendigheter kunne man håpet at dommen ville gjøre det uaktuelt for Det republikanske partiet å bekrefte hans presidentkandidatur i juli. Det vi i hvert fall kan håpe, er at flere velgere nå innser at Trump er uegnet til å lede landet.