Trump kjent skyldig – «den virkelige dommen kommer 5. november»

Trump var tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels.

De såkalte hysjpengene ble utbetalt via Trumps advokat Michael Cohen rett før presidentvalget i 2016, angivelig for at Clifford skulle holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

Selv nekter han både for å ha hatt sex med Daniels og for å ha gjort noe ulovlig.

– En skam

– Dette er en skam, var den tidligere presidentens aller første reaksjon til frammøtt presse da utfallet var klart.

– Dette var sak som var fikset på forhånd, en skammelig rettssak. Den virkelige dommen kommer 5. november, fra folket, sa Trump på vei ut av rettsbygningen på Manhattan torsdag.

5. november er datoen for det amerikanske presidentvalget, som for alle praktiske formål står mellom sittende president Joe Biden og tidligere president Donald Trump.

– Jeg er en meget uskyldig mann, og det er OK. Jeg kjemper for landet vårt. Jeg kjemper for grunnloven, sa Trump.

Han har latt være i vitne i saken.

Kan få fengsel

Straffeutmålingen i saken kommer 11. juli, opplyser dommer Juan Merchan. Det er bare dager før Trump formelt velges som Republikanernes kandidat.

Lovbruddene har en strafferamme på inntil fire år i fengsel, men det er ikke klart om påtalemyndigheten går inn for det. Uansett vil det ikke hindre Trump fra å forsøke å ble valgt som president.

Det er første gang i USA 250-årige historie at en tidligere president dømmes for en grov forbrytelse. Juryen brukte ni og en halv time fordelt på to dager på å komme fram til avgjørelsen. Trump satt med et steinansikt under opplesningen.

Utenfor rettsbygningen hadde både støttespillere og motstandere av Trump samlet seg, og lyden av dem var hørbar i korridoren utenfor rettssalen i 15. etasje.

Støtte i partiet

Trump er også tiltalt for grove forbrytelser – det som i USA omtales som «felony», men hysjpengesaken er den trolig eneste som avgjøres før valget.

For en annen kandidat kunne ha en dom i en kriminalsak har spolert valgkampen, men Trump har i sin politiske karriere vært gjennom blant annet to riksrettssaker, beskyldninger om seksuelle overgrep og etterforskninger av alt fra mulige bånd til Russland til planer om å endre valgresultatet.

Det virker iallfall ikke som om Trump skal miste støtte i partiet etter domstolens avgjørelse. Lederen for Representantenes hus, republikaneren Mike Johnson, kaller avgjørelsen mot Trump for «en skammens dag i amerikansk historie». Han omtaler saken som «kun en politisk øvelse, ikke en juridisk».

Biden-talsperson: Ingen er hevet over loven

– I New York i dag så vi at ingen er hevet over loven, sier Michael Tyler, kommunikasjonssjef i Joe Bidens valgkampapparat.

Samtidig er han tydelig på hva det velgerne må gjøre.

– Det er bare én måte å holde Donald Trump ute av Det ovale kontor – ved stemmeurnene, slår Biden-medarbeideren fast.

Norsk USA-ekspert usikker på betydningen

USA-ekspert Sofie Høgestøl er ikke sikker på om dommen mot Donald Trump vil svekke ham. Hun tror en mild dom vil være politisk spiselig for Trump-velgerne, skriver Nettavisen.

– Dommeren kan velge å gi Trump en bot eller en betinget dom. Han er jo ikke straffedømt fra tidligere. Hvis han får en mild dom, så tror jeg at denne dommen kan bli mer politisk spiselig for Trump-velgerne, sier Høgestøl.

Hun tviler på om Trump vil bruke tid på å få omgjort en mild dom han ikke taper på politisk.

– Da er jeg heller ikke sikker på om han anker dommen. Da tror jeg han betaler boten og heller fokuserer på andre ting, sier hun.