Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kong Harald ble 87 år 21. februar i år. I hele hans voksne liv har han tjent Norge på en god, samlende og raus måte. Først som kronprins, senere som konge. Mandag kom meldingen om at han skal jobbe mindre framover.

Etter at kongen kom hjem fra tur til Malaysia tidligere i år ble han operert, og det ble satt inn hjerteregulator. Det førte til at kongen ble sykemeldt. Men også etter denne hendelsen kom meldingen om at kongen var glad for å være tilbake og gjenoppta sitt virke.

Signet i Nidarosdomen, kronet på Vestlandet

At kongen nå trapper ned er vel fortjent. Han kan gjøre det med svært god samvittighet. Det er ikke mange som makter å stå i en slik krevende rolle når de nærmer seg 90 år. Det er imponerende at han har klart å utføre en så omfattende jobb for Norge de siste årene. Denne innsatsen viser hvor sterk vilje og pliktfølelse kongen har hatt og fortsatt har for landet sitt. Han har vist til fulle at han har tatt sitt slagord «Alt for Norge» på dypeste alvor.

Det finnes en rekke eksempler på hvilken viktig rolle kongen har hatt for Norge og norsk samhold, særlig i tunge tider. Etter 22. juli var kongens rolle viktig. I det største traumet i Norge i nyere tid forstod kongen behovet for å være en samlende monark. Han var til stede i sorgen og han formulerte for oss det vi trengte å høre, at troen på frihet må være sterkere enn frykten og at vi må fortsette å tro på det åpne demokratiet og samfunnslivet. Og at vi må fortsette å tro at vi kan leve trygge og frie liv i vårt eget land.

Det ble også lagt merke til at kongen dro på tur til Nordvestlandet etter at orkanen hadde rammet første nyttårsdag 1992. I ettertid ble sagt at kongen ble signet i Nidarosdomen i Trondheim, men at han ble kronet på Nordvestlandet et halvt år senere. Han lot dressen ligge hjemme og møtte de berørte i gummistøvler og boblejakke. Han viste for hele Norge at han var folkets egen konge da han lyttet, trøstet og bevitnet ødeleggelsene. Intervjuer med folk han møtte viste hvor høyt det ble verdsatt av de berørte.

Vi vil benytte anledningen til å takke Kong Harald og Dronning Sonja for deres store innsats for Norge. Vi setter utrolig pris på at kongen fortsetter sitt virke til tross for høy alder.

Til alle landets kommuner

Når kongen nå trapper ned, framstår det som om han ønsker å prioritere de få kommunene han fortsatt ikke har besøkt i sin tid som regent. I 2022 manglet kongen og dronningen bare 25 av totalt 356 norske kommuner, ifølge Kongehusets uoffisielle liste. I dag er denne listen trolig kortere. Det er både rørende og flott at kongen ønsker å besøke hele landet. Det sier mye om kongens omsorg for landet.

Vi vil benytte anledningen til å takke Kong Harald og Dronning Sonja for deres store innsats for Norge. Vi setter utrolig pris på at kongen fortsetter sitt virke til tross for høy alder.