Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

At Benjamin Netanyuahu vil kjempe mot en palestinsk stat, er ingen nyhet. Han har sin familiebakgrunn i den grenen av sionismen som hevder at jødene må ha kontrollen over hele Palestina. Dette har også vært fundamentet for hans politiske virke,.

Likevel vakte det oppsikt at han sist uke blankt avviste noen form for palestinsk suverenitet mellom Middelhavet og Jordanelva. Det var det fordi USA gjennom både president Joe Biden og utenriksminister Antony Blinkenr har gått klart inn for at Israels sikkerhet og palestinernes rettigheter bare kan løses gjennom en palestinsk stat. Netanyahu har ikke gått så direkte ut mot Israels sterkeste allierte på denne måten før.

Både av hensyn til Israel og til freden i området bør israelerne få ham avsatt - og vi som er Israels venner bør oppmuntre dem til det.

Når Netanyahu kan ta sjansen på å gå i rette med USAs president på denne måten, skyldes det to ting: Han vet at Joe Biden ikke kan gjøre noe med det, og det er viktig å vise sine hjemlige støttespillere at ikke lar seg diktere av amerikanerne. Biden kan ikke ta sjansen på en full konfrontasjon med Israel i oppkjøringen til valgkampen, og Netanyahu kan håpe på at det snart er Donald Trump som er USAs president.

Utsatt stilling

Benjamin Netanyahus stilling er utsatt. Nesten to tredjedeler av befolkningen vil at han skal gå av. Men så lenge krigen i Gaza raser for fullt, kan han satse på at ingen vil våge å utløse en regjeringskrise. Mens store folkemengder viste sitt demokratiske sinnelag ved å demonstrere mot hans regjering før krigen, har dette nå blitt nesten umulig. Det er to år til det må holdes valg, og dermed er det bare støttespillerne som kan avsette statsministeren.

Netanyahu er statsminister fordi han regjererer sammen med partier som har som mål å fordrive palestinerne. Deres tilstedeværelse i regjeringen gjør det vanskeligere å tilbakevise at dette er hensikten både med krigen i Gaza og med de harde virkemidlene Israel bruker på Vestbredden. Den største trusselen mot Netanyahu er at disse partiene trekker støtten til ham, og det gir dem sterk innflytelse på regjeringens politikk,

Så lenge Netanyahu er statsminister får derfor disse kreftene prege Israels politikk og omdømme. At hans maktposisjon er avhengig av at krigen i Gaza fortsetter, er uheldig for å bringe den til avslutning og kan skape mistanke om at krigen føres av politiske grunner. Både av hensyn til Israel og til freden i området bør israelerne få ham avsatt - og vi som er Israels venner bør oppmuntre dem til det.