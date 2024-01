Kunnskapsløst fra KrFs konspirasjonsteoretiker

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Rett før jul gikk FNs generalsekretær ut med en internasjonal advarsel. Han sa blant annet «Desinformasjon, hatefulle ytringer og dødelige angrep mot journalister truer pressefriheten over hele verden». Det er i dette internasjonale klimaet at Truls Olufsen-Mehus, velger å gå ut og omtale Pressens hus for en «rottebolig». Han mener det er reneste «nepotismen» når presseorganisasjonene holder til i samme hus.

Olufsen-Mehus er både fylkespolitiker for KrF og sitter i bispedømmerådet i Nord-Hålogaland, og har lenge vært en kontroversiell profil i KrF. Partikollega Idar Kjølsvik omtaler ham slik våren 2022: «Han er en konspirasjonsteoretiker. Han lever i sin egen virkelighet.»

Feil

Alle som jobber i norsk presse mener at pressekritikk både er viktig og nødvendig i et demokrati. Derfor kritiserer også mediene hverandre offentlig, som vi blant annet så i «Bamsegutt»-saken. Det er viktig med motstemmer som tør å utfordre mediene. Men kritikken får liten kraft når den ikke er bygget på fakta og sannferdig informasjon.

Pressens hus er et samlingssted for elleve presseorganisasjoner og fellestjenester, som NTB og Faktisk. Dette er altså ikke et samlingssted for norske redaksjoner, slik det kan framstå i Olufsen-Mehus sin uttalelse i «Henrik Beckheim podcast», hvor han var gjest.

Olufsen-Mehus har liten oppslutning i et lite parti. Man kan tenke at det ikke er grunn til å ta hans uttalelser på alvor. Men fra USA og andre land vet vi hvor farlig det er å omtale andre som rotter og skadedyr.

Høyres mediepolitiske talsmann Tage Pettersen tar sterkt avstand fra Olufsen-Mehus sine uttalelser. «At organisasjoner for mediebedriftene og medieansatte sitter sammen, er en styrke for aktørene i mediebransjen og oss som jobber sammen med dem. (...) Hvis alle norske avisredaksjoner satt under samme tak, kunne jeg vært enig i at problemstillingen hadde vært verdt å løfte. Slik det sies nå blir det misforstått kritikk, som tar i bruk enormt store bokstaver», sier Pettersen til fagbladet Journalisten.

Olufsen-Mehus er kritisk til at PFU, Pressens Faglige Utvalg, sitter i samme hus som de andre presseorganisasjonene. Men medlemmene i PFU sitter ikke i Pressens hus. Tre av utvalgets syv medlemmer er ikke en del av pressen, men er representanter for allmennheten, og jobber helt andre steder enn Pressens hus. De fire presserepresentantene i PFU er ansatt i mediebedrifter som ikke holder til i Pressens hus.

Flere feil

I podkasten sier Olfusen-Mehus videre at «tilliten til media har allerede falt dramatisk i Norge». Det er feil. Spørreundersøkelser viser at et stort flertall i Norge har tillit til mediene, og at tilliten er høyere etter pandemien enn den var før.

Vi skal være glade for at vi bor i et land der skjellsord, usannheter og konspirasjonsteorier ikke gir oppslutning i velgermassen. I Norge er det politikere som baserer sine argumenter på fakta og redelighet som får stor folkelig oppslutning. Men vi har ingen garanti for at det forblir slik. Derfor bør Olufsen-Mehus sine åpenbare feilslutninger korrigeres, selv om han har en marginal posisjon i norsk politikk.