Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Da Nikki Haley lanserte seg som presidentkandidat var det få som trodde hun hadde noen sjanse til å bli republikanernes presidentkandidat ved neste valg. Fortsatt ligger hun et stykke bak Donald Trump, men den siste tiden har støtten til henne vokst blant republikanerne. Flere mener hun er i ferd med å puste Trump i nakken.

Første kvinnelige president i USA?

En meningsmåling fra Saint Anselm College ved New Hampshire Institute of Politics viste at hun har doblet sin støtte i New Hampshire siden september. Flere andre målinger viser likende tendenser.

Haley har bakgrunn som både guvernør og diplomat. Hun har blant annet fartstid som USAs ambassadør til FN, utnevnt av Trump.

På mange måter er hun en tradisjonell republikaner. Hun er hard i klypa i migrasjonspolitikken. Som guvernør ga hun vide fullmakter til politiet for å sjekke innvandrere for gyldig arbeidstillatelse. Hun kjører også en tøff linje mot kriminalitet. Hun er en tydelig anti-woke-politiker. Hun blir også regnet som en fagforenings-knuser i USA. Hun er tilhenger av svært lave skatter og avgifter i USA. En av hennes rivaler i kampen om å bli presidentkandidat, Ron DeSantis, har beskyldt henne for å ville øke skatter og avgifter i USA. Men dette er blitt avvist av faktasjekkere.

I spørsmål om abort er hun svært restriktiv. Samtidig kom hun rett før jul med et forslag om en konsensusbasert abortpolitikk. Avisen Politico siterte henne blant annet slik: «Så mye som jeg er pro-life (for livet), dømmer jeg ingen for å være pro-choice (for valg), og jeg vil ikke at de skal dømme meg for å være pro-life». Hun kom videre med en oppfordring: «La oss finne konsensus. … Vi trenger ikke å splitte Amerika i denne saken lenger.»

I noen spørsmål vil det være enklere for Europa å samarbeide med Nikki Haley som amerikansk president enn Donald Trump, dersom republikanerne vinner valget. Så gjenstår det å se hvor mange republikanske velgere hun får bak seg i det republikanske primærvalget.

Haleys syn på Ukraina

I sommer sa hun blant annet at det å hjelpe Ukraina med å forsvare seg mot russisk aggresjon er i USAs nasjonale interesse. Hun brøt dermed med de andre ledende kandidatene som Donald Trump og Ron DeSantis, som er mer negativ til å støtte Ukraina. Hun uttalte videre at «Dette er en krig om frihet, og det er en krig vi må vinne.» Haley har omtalt Russlands president Vladimir Putin for en tyrann og tilbakevist påstander om at konflikten kun er en territoriell tvist.

I Ukraina og i de fleste Nato-land vil mange pustet lettet ut dersom Hayley blir republikanernes presidentkandidat. Hun framstår som en noe mer nyansert og saklig politiker enn Donald Trump. I noen spørsmål vil det være enklere for Europa å samarbeide med Nikki Haley som amerikansk president enn Donald Trump, dersom republikanerne vinner valget. Så gjenstår det å se hvor mange republikanske velgere hun får bak seg i det republikanske primærvalget.