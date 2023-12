Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Onsdag denne uken besøkte den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, en rekke institusjoner her i Norge. Besøket ga ny næring til den sterke støtten fra Norge til Ukraina.

Da ble det også kjent at regjeringen vil øke støtten til produksjonskapasitet for ammunisjon og missiler til om lag en milliard kroner. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) begrunnet det med at «Ukraina har stort behov for artilleriammunisjon og missiler i forsvarskampen sin». Det behovet har vi imidlertid visst om lenge. Allerede i fjor vinter ble det advart om at vestlige land var i ferd med å tømme ammunisjonslagrene sine for å støtte Ukraina. Ukrainske soldater har fortalt at de har måttet stoppe å skyte på mindre russiske enheter på grunn av ammunisjonsmangel.

Støre-regjeringens sendrektighet overfor Ukraina

Som Gram selv påpeker i pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet, er vestlig forsvarsindustri kraftig nedbygd og har i dag en begrenset produksjonsevne. Kapasiteten er ikke tilstrekkelig til å møte det store behovet for ammunisjon som eksisterer i Ukraina, og som er nødvendig for å fylle opp lagrene i nasjonene etter omfattende donasjoner til Ukraina.

Det minste vi kan gjøre er å gi Ukraina det landet trenger når de trenger det

Derfor er det vanskelig å forstå hvordan regjeringen ikke har bevilget disse pengene til å øke kapasiteten tidligere. Venstre-leder Guri Melby er blant dem som har etterlyst mer støtte på et tidligere tidspunkt. Hun har også reagert på at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2024 kuttet 2,5 milliarder kroner i militærstøtte til Ukraina.

Bevilgningene til å øke norsk ammunisjonsproduksjon til Ukraina kommer for sent. Det har lenge vært klart at den forsvarsindustrielle kapasiteten må opp. Saken føyer seg inn i en sendrektighet som har preget Støre-regjeringens håndtering av Ukraina-krigen nesten siden starten.

Burde vært unødvendig at Zelenskyj kom

Det er fint at Zelenskyj besøkte Norge denne uken, men det burde være unødvendig at han skal komme til Norge for å få de pengene han trenger for å forsvare Europa mot russisk aggresjon. Det minste vi kan gjøre er å gi Ukraina det landet trenger når de trenger det.

Norge er blant de største giverne til Ukraina. Selv om det er positivt, er det ikke noe å skryte av. Det skulle bare mangle. Kampen for Ukrainas frihet er en kamp for vår egen samfunnsmodell. Det er en kamp for demokratiet i vår del av verden og mot en autoritær trussel fra Russland som kan ramme langt flere enn bare ukrainerne hvis vi ikke viser motstand.