Hvorfor stemme Frimodig kirke?

I Vårt Lands valgomat kan velgere til kirkevalget 2023 finne ut hvem man er mest enig med av de kirkepolitiske listene Åpen folkekirke, Frimodig kirke og Bønnelista.

På samme måte som ved politiske valg, finnes det ulike kirkepolitiske organisasjoner som stiller lister med kandidater. Men i tillegg har hvert bispedømme en egen nominasjonskomité som utarbeider sine egne lister med enkeltpersoner som kan stemmes på.

Siden nominasjonskomiteenes lister ikke går til valg på ett felles program besvarer listenes toppkandidater på aktuelle spørsmål i en egen artikkel som kan leses her.

Under kan man lese svarene fra Frimodig kirke sin leder, Sverre Elgvin Lied:

Sverre Elgvin Lied Foto: Erlend Berge

---

1) Hvorfor stiller Frimodig kirke til kirkevalg i år?

– Frimodig kirkes utgangspunkt for å stille til valg er Jesu ord i Joh. 16,33: «I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!»

Gud har ikke gitt opp Den norske kirke. Frimodig kirke ønsker å være en stemme og en bevegelse som kaller kirken tilbake igjen til sine røtter og til kildene med friskt og levende vann: For det første tilliten til Bibelen som Guds gode ord og veiledning, og for det andre åpenhet for Den hellige ånds nyskapende liv og kraft.

---





---

2) Hvilken sak blir den viktigste i den kommende valgperioden?

– Saker som berører lokalmenighetens frihet og muligheter til å blomstre vil være viktige for oss. Vi ønsker mindre sentralstyring og større tillit til den lokale menigheten. Vi vil også å arbeide for et tydelig og forutsigbart rom for de som holder fast på Guds ord i både samlivsspørsmål og andre spørsmål.

---





---

3) Hvorfor skal velgerne stemme på Frimodig kirke, og hvordan skiller den seg fra de andre listene?

– Vi er frimodige, har mange gode folk, tro på Guds ord og den lokale menigheten.

---





---

Frimodig kirke

Kirkepolitisk liste og organisasjon som ble stiftet i 2017.

Stiller til valg for gang. Frimodig kirke stiller liste i hele landet – i Tunsberg på fellesliste med Bønnelista.

Betegner seg selv som «et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke».

Ledes av Sverre Elgvin Lied

---