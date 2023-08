Hvorfor stemme Åpen folkekirke?

I Vårt Lands valgomat kan velgere til kirkevalget 2023 finne ut hvem man er mest enig med av de kirkepolitiske listene Åpen folkekirke, Frimodig kirke og Bønnelista.

På samme måte som ved politiske valg, finnes det ulike kirkepolitiske organisasjoner som stiller lister med kandidater. Men i tillegg har hvert bispedømme en egen nominasjonskomité som utarbeider sine egne lister med enkeltpersoner som kan stemmes på.

Siden nominasjonskomiteenes lister ikke går til valg på et felles program, besvarer listenes toppkandidater på fire aktuelle spørsmål i en artikkel som kan leses her.

Under kan man lese svarene fra Åpen folkekirkes leder, Gard Sandaker-Nielsen:

Gard Sandaker-Nielsen Foto: Erlend Berge





1) Hvorfor stiller Åpen folkekirke til kirkevalg i år?

– Vi mener at arbeidet for en åpen og inkluderende folkekirke over hele landet er så utrolig meningsfullt og viktig. De siste åtte årene har vi bidratt til å endre Den norske kirke, slik at den har blitt mer åpen for et mangfold av mennesker med ulike livserfaringer. Den utviklingen ønsker vi skal fortsette. Kirken er viktig for folk, og vi ønsker at forholdet mellom folk og kirke skal styrkes ytterligere.

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

– Den norske kirke rolle som en tydelig og synlig samfunnsaktør bidrar til å utvikle gode lokalsamfunn over hele Norge, må utvikles og styrkes.





Kirken skal være der folk lever, og sammen med det offentlige, næringsliv og øvrig sivilsamfunn motarbeide utenforskap og bygge gode fellesskap. Vi skal ta vare på det gode arbeidet og tradisjonene våre, samtidig som det å forvalte kristendommen inn i en ny tid også krever at vi leter etter nye måter å være kirke på.

3) Hvilken sak blir viktigst for Åpen Folkekirke?





– Vi går til valg med et bredt program for folkekirken, men en viktig sak er å arbeide for å styrke folks tilhørighet til kirken, slik at den kristne troen holdes levende og får betydning for den enkelte, også for barn og unge.





En tilstedeværende folkekirke er dessuten avhengig av at vi beholder de ansatte og frivillige vi har, samtidig som vi klarer å rekruttere nye. Kirken skal være for alle og det er avgjørende for oss at kirken ikke har A- og B-medlemmer – dåpen forblir eneste medlemskriterium.

4) Hvorfor skal velgerne stemme på Åpen Folkekirke, og hvordan skiller de seg fra de andre listene?





– Vi har gjennomført viktige saker som vigsel for likekjønnede par, at folkevalgtrollen er styrket, og demokratiet utviklet. I tillegg har kirken også fått mange gode biskoper, og vi har sørget for at kirken ikke lenger skal forskjellsbehandle ansatte som er gift med en av samme kjønn.





Framover ser vi viktigheten av kirkebygg over hele Norge, og prioriterer gudstjenester, vigsel, dåp, konfirmasjon og gravferd. I tillegg vil vi fortsette å jobbe for en kirke som anerkjenner mangfoldet og tar et oppgjør med behandlingen av LHBTQ+. Vi mener at ulike meninger og teologisk mangfold er en styrke for en folkekirke.

Åpen Folkekirke

Kirkepolitisk liste og organisasjon som ble grunnlagt i 2014. Har stilt lister til kirkevalget siden 2015.

Under valget i 2019 fikk Åpen folkekirke 39 representanter på Kirkemøtet.

Har slagordet «Tro. Håp. Kjærlighet. For alle».

Ledes av Gard Sandaker-Nielsen.

