I går kom nyheten om at Den norske kirkes biskoper inviterer til en spesiell gudstjeneste i Oslo. Der vil det «fremsies en unnskyldning for den skade og smerte kirken har påført mennesker med LHBT+-identitet». Vedtaket kommer som ledd i en prosess Bispemøtet i Den norske kirke har stått i over tid. For ett år siden uttalte de at de erkjenner at Kirkens holdninger har påført skeive skade og smerte. Den gangen kom det ingen unnskyldning, fordi Bispemøtet ønsket å gå inn i en mer langvarig lytteperiode. Unnskyldningen skulle ikke komme for fort, for erkjennelsen av skyld skulle få slå rot først.

Vi vet ikke ennå hvordan gudstjenesten blir, hvordan arbeidsgruppen som er nedsatt vil arbeide med den eller hvordan skeive personer og organisasjoner vil ta imot unnskyldningen. Men mange har ventet på en unnskyldning, og lederen for Kirkens LHBT-utvalg, Kristine Sandmæl, har uttalt at hun setter pris på initiativet.

Sterkt hegemoni

Andre vil kanskje reagere mer negativt. Det er en nokså utbredt holdning at foreningen Fri har fått mye innflytelse på mange arenaer. Denne innflytelsen vurderes noen ganger som udemokratisk og lobbyistisk. At Kirken skal si unnskyld til LHBT-miljøer, vil for noen konservative fremstå som et skritt mot at Kirken ikke lenger vil anerkjenne motstand mot homofilt ekteskap som teologisk legitimt.

Det er ikke tvil om at Fri har oppnådd et sterkt hegemoni gjennom sitt arbeid. Det er en mektig organisasjon. Samtidig er det viktig å peke på at homofile og transpersoner tilhører en svært utsatt gruppe i Norge. Det er ikke mer enn et år siden Pride-feiringen i Oslo endte i terror og vold: To mennesker måtte bøte med livet. LHBT-befolkningen er utsatt for hets, hatkriminalitet og selvmord, for å nevne noe. Spesielt utgjør synlige transpersoner en svært utsatt gruppe. Denne uken la Politiets sikkerhetstjeneste frem sin trusselvurdering før pride-feiringen som skal finne sted i slutten av juni i hovedstaden.

Trusselvurdering

LHBT-bevegelsen er mektig, og samtidig er den utsatt. Begge deler er sant samtidig. Noe av den samme dynamikken finnes når det gjelder kristendom i Norge: Den norske kirke besitter makt, mens den enkelte kristne jenta i klassen ikke gjør det. Forskjellen er bare at PST ikke har noen grunn til å gjøre en trusselvurdering av hennes situasjon.

Kirkens trøblete forhold til skeive er en historie som stadig er i bevegelse, og siste kapittel er ikke skrevet ennå.