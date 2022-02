– På høy tid med erkjennelse fra biskopene

UTTALELSE: Teologene Eir Andreas Ihlang Berg og Aud Tønnessen understreker betydningen av at et samlet bispemøte erkjenner at kirken har påført homofile lidelse. Kapellan Petter Normann Dille anser ikke uttalelsen som en fullverdig unnskyldning, men sier den er et steg i riktig retning. – Nå burde kirken diskutere trans, oppfordrer Berg.