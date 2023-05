Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det var ventet at opposisjonskandidaten Kemal Kilicdaroglu ville bli ny tyrkisk president, ettersom at han i lengre tid hadde ledet over sittende president Recep Tayyip Erdogan på meningsmålingene. Kilicdaroglu gikk til valg på å gjeninnføre fullverdig demokrati i Tyrkia, etter 20 år med Erdogan-styre som har tatt landet i stadig mer autoritær retning.

Valget et tankekors

Søndag gikk det ikke slik. Selv om de fleste hadde forventet at ingen av kandidatene ville oppnå nødvendige mer enn halvparten av stemmene i første valgomgang, var det antatt at Kilicdaroglu ville få flere stemmer enn Erdogan før 2. valgomgang. Mandag formiddag ser det ut til å være motsatt, og dermed vil Erdogan ha et retorisk overtak i den forlengede valgkampen de neste to ukene.

For opposisjonens del bør søndagens valg være et tankekors. Vilkårene for en rettferdig valgkamp har ikke vært til stede, da Erdogans AKP-parti har kontroll over de viktigste mediekanalene i landet. Det er også meldt om omfattende uregelmessigeter i valggjennomføringen, selv om den i stort er regnet for å være rettferdig. Kilicdaroglu ledet likevel på målingene før selve valget, og en samlet opposisjon skulle dermed klare å slå Erdogan.

Uansett er det tydelig at de ultranasjonalistiske kreftene kombinert med Erdogans mer konservative støttespillere har et solid grep om makten i tyrkisk politikk fremover. — Vårt Land

Et av ankepunktene mot opposisjonen er presidentkandidat Kilicdaroglu. Han er gammel og mindre slagkraftig enn partikollegaen som nå er ordfører i Istanbul, Ekrem Imamoglu. Flere peker på at Imamoglu ville hadde bedre sjanser til å slå Erdogan enn Kilicdaroglu.

Trenger et mirakel

En annen joker er den ultranasjonalistiske presidentkandidaten Sinan Ogan fra partiet MHP. Han var den tredje største kandidaten til presidentstolen, og oppnådde overraskende rundt 5 prosent av stemmene.

For det tyrkiske demokratiet kan det være dårlig nytt. Ogan har sagt at han ikke har bestemt seg hvem han vil anbefale at velgerne stemmer på av Kilicdaroglu og Erdogan. Uansett er det tydelig at de ultranasjonalistiske kreftene kombinert med Erdogans mer konservative støttespillere har et solid grep om makten i tyrkisk politikk fremover. Det er derfor lite som tyder på at Erdogan vil bli byttet ut som president med det første.

I så fall må det skje et aldri så lite mirakel på to uker.