Forskningen om klimaendringer er entydig. Den viser at klimaendringene er menneskeskapte. Likevel er hver fjerde nordmann klimaskeptiker, viser ferske tall fra Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen. Det betyr at 25 prosent av oss tror klimaendringene er naturlig variasjon og ikke menneskeskapt. Siden 2013 har prosjektet samlet svar fra over 10.000 nordmenn og kartlagt våre holdninger. Saken er omtalt på Faktisk.no.

Mann, stemmer Frp, uten utdanning, på bygda

Det er særlig velgere fra ett parti som skiller seg ut som klimaskeptikere. Over halvparten av dem som oppgir å stemme Frp er klimaskeptikere. Kjønn, bosted og utdanningsnivå er også avgjørende. De som bor på bygda er mer klimaskeptiske enn de i byene. I storbyer mener 83 prosent at mennesker er den viktigste faktoren til klimaendringer. I spredte strøk er det kun 64 prosent som mener det samme. 28 prosent av menn, mot 19 prosent av kvinner, tror naturen i hovedsak styrer de økte temperaturene.

Det er også langt flere klimaskeptikere blant dem med lav eller ingen utdanning. Blant dem som har fullført høyere utdanning, svarer 83 prosent at de mener mennesker er hovedansvarlig for klimaendringene. Blant dem uten høyere utdanning er den samme svarprosenten 63, altså kun to av tre.

Tallene fra Universitetet i Bergen stemmer overens med en stor internasjonal undersøkelse fra EU. I 2022 ble befolkningens syn på klimaendringene gjennomgått av PERITIA, et EU-finansiert prosjekt som kartlegger innbyggeres tillit til vitenskapen. Resultatet ble publisert i rapporten «Public perceptions on climate change». Av seks land valgt ut til undersøkelsen har Norge den soleklart laveste andelen som tror på at klimaendringene i hovedsak er menneskedrevet, altså kun to av tre.

I en annen undersøkelse fra 2019, en YouGov-undersøkelse, der 28 land er med, havner Norge nederst på listen sammen med Saudi-Arabia.

Forskningen er entydig

Norsk klimaskepsis går på tvers av et samlet forskningsmiljø som peker på at klimaendringene er skap av mennesket. Men kanskje er det ikke så rart at nettopp Norge og Saudi-Arabia finner sammen på jumboplass. Begge landene er oljeproduserende land. Deler av vår velstand er bygget på nettopp olje.

Det er forstemmende at store deler av befolkningen ikke forholder seg til all den seriøse forskning på klimaendringer som nå foreligger. Vi er allerede i en situasjon der politiske endringer i retning av gode og tydelige klimavalg går for sakte. Holdningen i befolkningen kan gjøre at denne sendrektigheten fortsetter. Det er både alvorlig og skremmende.

