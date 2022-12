Fellesskapets fest

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nå er det nesten ufattelig at to julehøytider har vært feiret uten at vi har kunnet komme sammen i kirken på en av kristendommens aller viktigste festdager. Det var tankevekkende å se at forsamlingsfrihet og religionsfrihet måtte vike for smittevern. Selvsagt er det viktigste å redde liv. Men i ettertid kan vi si at smittevernet ble for firkantet anvendt – og religionsfriheten tillagt for liten vekt.

Kanskje er en av grunnene til det at også religion oppfattes individuelt i vår tid. Vi har en tung teologisk tradisjon for å være «personlig kristen», som i våre dager løper sammen med det sterke drivet i retning av individualisme som ligger i kulturen. Dermed blir religionsfrihet forstått som å verne den enkeltes tro, mens troens kollektive innhold får mindre vekt.

Hele samfunnet har disse to årene fått ny lærdom når det gjelder fellesskapets betydning. Svært mange har opplevd det tungt og vanskelig å ikke kunne samles. Den begeistring som kom til syne da samfunnet åpnet igjen, forteller noe om hvor mye det betyr å kunne være sammen med andre. Kanskje har det gitt ny bevissthet om fellesskapets betydning.

Men vi registrerer også en viss fortsatt tilbakeholdenhet. Det er ikke like lett å få folk til å komme til ulike arrangementer. Særlig gjelder det barne- og ungdomsarbeid, hvor en lang pause gjør sterkest utslag. Det blir spennende å se om de to årene uten kirkegang gjør at det blir færre som møter opp til julegudstjenestene.

Guds fellesskap

Fellesskap kommer ikke av seg selv. Det er noe vi må arbeide for og inspirere til. En særlig oppmerksomhet kreves for å inkludere de som er alene, og dermed lett faller utenfor fellesskapet.

De som kommer i kirken, får høre at Gud ønsker fellesskap. Så sterkt ønsker han å komme menneskene nær at han kom som et nyfødt barn for å dele våre kår. Derfor kjenner Gud både fellesskapets glede og utenforskapets smerte. Han holder ingen utenfor.

