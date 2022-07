Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I statsministerens tale under minnemarkeringen i regjeringskvartalet 22. juli ba Jonas Gahr Støre (Ap) «moderate muslimer» snakke ut mot hatefulle holdninger og handlinger i etterkant av barskytingen under Oslo Pride i juni. Bakgrunnen er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) klassifiserer skytingen som islamistisk terror.

Man skulle tro oppfordringen var helt ukontroversiell, men reaksjonene har ikke latt vente på seg. «Malplassert», lød karakteristikken fra styreleder Mohammad Usman Rana i Wasila – tankesmien for norske muslimer. Han mente statsministeren «hopper bukk over innsatsen til norsk-muslimske miljøer over mange år». Også skeive muslimer reagerte på Støres oppfordring.

Støre fordelte ikke skyld

Men hva sa egentlig Støre, som vekket slik kontrovers? Han kom ikke med noen skyldfordeling eller sendte signaler om at muslimer ikke tar ansvar i kampen mot ekstrem islamisme. Støre var tydelig på at bare én mann er ansvarlig for angrepet på Oslo Pride, men sier likevel at ansvaret for å bekjempe ekstremismen er kollektivt.

Sammenlignet med størrelsen på landet vårt, har antallet terrorangrep de siste årene vært høyt. Derfor er det åpenbart at vi må gjøre mer for å bekjempe terror. Det er Støres poeng.

La oss uansett enes om at Støres budskap var at Norge trenger en større mobilisering mot hat og ekstremisme. Det bør ikke være særlig kontroversielt. — Vårt Land

Oppfordringen burde blitt tatt imot med åpne armer, av alle utenom de mest ekstreme islamistiske miljøene. I stedet oppstod en metadebatt om skyld og ansvar.

Det er ingen tvil om at norske muslimer ikke har ansvar for det som skjedde, og med den omfattende hetsen mot muslimer i bakhodet er det forståelig at man kan frykte konsekvensene av slike uttalelser.

Større mobilisering mot hat

Likevel kan vi ikke ignorere fakta: PST knytter gjerningsmannen fra angrepet 25. juni i Oslo, til et ekstremt islamistisk miljø. Da er det relevant å snakke om hvilket ansvar muslimske ledere har for å snakke tydelig til de delene av befolkningen som lytter mest til dem.

På samme måte som andre deler av samfunnet må ta det ansvaret hvis ekstreme elementer oppstår i tilknytning til disse, om det gjelder fanatiske kristne miljøer eller ytterliggående grupper på de politiske fløyene.

[ Støre står på sitt etter kritikk fra muslimer ]

La oss uansett enes om at Støres budskap var at Norge trenger en større mobilisering mot hat og ekstremisme. Det bør ikke være særlig kontroversielt.