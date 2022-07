Tamar og hjertekakene

Dette er en leder. I sommer vil Åste Dokka hente fram kjente og ukjente skikkelser fra bibelhistorien på lederplass en gang i uken.

Tamar og Amnon er halvsøsken, begge barn av kong David. Amnon elsker Tamar og legger en plan for hvordan han kan få ligge med henne: Han legger seg syk og sender bud på Tamar for at hun skal lage mat til ham. Hun kommer og lager hjertekaker til sin bror, som deretter griper henne, og til tross for at hun protesterer sterkt, tar henne med makt.

Tamar må leve i skam, og forbryteren går fri for Davids dom — Åste Dokka

Etter udåden river Tamar sin kappe i to i sorg og sinne, og drar hjem til en annen bror, Absalom. Når Absalom hører hva som er skjedd, ber han henne tie stille om ugjerningen. Tamars far, kong David, får også vite om sin sønns voldtekt av søsteren. Han blir brennende harm, men vil ikke straffe Amnon. Tamar må leve i skam, og forbryteren går fri for Davids dom. Det er til sist Absalom som hevner Tamar.

Denne fortellinga finner vi i 2. Samuelsbok. Det er en av bibeltekstene den amerikanske teologen Phyllis Trible omtaler i sin bok Texts of Terror. Og det er sannelig en «text of terror», en fæl og fryktinngytende tekst.

Bibelen – som vi er vant til å forholde oss til som normativ – beskriver uten klar stillingtaken en voldtekt. Attpåtil gjør helten kong David en fatal og ukommentert feil å ikke la sannheten komme til overflaten og gjenopprette rettferdigheten. Den boka som skal forkynne for oss hva som er godt og sant, forkynner i stedet om det vi oppfatter vondt og urettferdig.

Fortellinga om Tamar blir sjelden prekt over. Mange andre texts of terror i Bibelen blir sjelden løftet fram. Tekstene presenterer en vanskelig utfordring for mange bibel-lesere: Hvordan skal de leses?

Et praktisk eksempel på kreativ bruk av nettopp denne teksten, er The Tamar Campaign. Den er satt i gang av Institute for the Study of the Bible (ISB) tilknyttet University of KwaZulu-Natal i Sør-Afrika. En gruppe fra senteret reiser rundt til lokale menigheter og holder bibelverksted. De leser teksten om Tamar sammen, og bruker den til å snakke om overgrep, voldtekt og incest, noe en stor del av sørafrikanske kvinner opplever.

I Bibelen finnes også de grusomme livserfaringene, som er sanne og allmenne. De må være med i en så viktig bok. På sitt beste kan fortellingene brukes til å bringe de tause i tale, til å få samfunn til å ta de nødvendige oppgjørene med seg selv – det oppgjøret David ikke tok for 3000 år siden. Som en av kvinnene ISB besøkte sa: Hvis det står om dette i Bibelen, må vi jo snakke om det.