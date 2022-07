Uten kvinner som holder sammen og tenker godt, hadde kong David aldri blitt født.

Dette er en leder. I sommer vil Åste Dokka hente fram kjente og ukjente skikkelser fra bibelhistorien på lederplass en gang i uken.

Hadde noen vært interessert i å gjennomføre Bechdel-testen på Bibelens fortellinger, ville de antakelig raskt funnet fram til historien om Rut og Noomi. Bechdel-testen brukes vanligvis i film og annen fiksjon, og stiller spørsmålet: Finnes det en scene der to kvinner snakker sammen, og temaet ikke er en mann? Ifølge Wikipedia er det bare halvparten av alle filmer som passerer nåløyet.

I Bibelen er kvinnene både i mindretall og mindre vesentlige enn mennene. Men tydelige kvinnekarakterer finnes like fullt. Rut og Noomi er en duo som går gjennom et dramatisk hendelsesforløp sammen, og viser forbløffende livskraft og samhold.

Sammen med mannen Elimelek har Noomi og de to sønnene utvandret fra Betlehem til Moab, som lå utenfor jødenes område. Der dør Elimelek, og sønnene gifter seg med moabittiske kvinner. Den ene av dem er Rut. Men så dør sannelig sønnene også, og de tre kvinnene er igjen alene. Det betød i praksis at de levde uten inntekt og beskyttelse.

Boas tar Rut til ekte etter et hendelsesforløp som lett kunne blitt omskapt til en kysk og vennlig filmromanse — Åste Dokka

Noomi synes det er tryggest å vende hjem til Juda, men vil at svigerdøtrene blir igjen i sitt hjemland. Hun gir dem en rørende avskjed og sin velsignelse – men Rut nekter å la Noomi gå alene. Hun er fast bestemt på å være med, og de vakre ordene hennes til Noomi er verdt å sitere: «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves.» Kjærligheten er så sterk at Rut vil forlate sitt land, sitt folk og sin Gud for å være sammen med Noomi.

Vel framme i Betlehem legger Noomi en kløktig plan for å spleise Rut med sin velstående slektning Boas. Slik kan hun få seg et hjem og ha det godt. Boas er en hederlig mann, og han tar Rut til ekte etter et hendelsesforløp som lett kunne blitt omskapt til en kysk og vennlig filmromanse.

Rut og Boas får siden sønnen Obed, som ble bestefar til David. Dermed stammer en av jødedommens store helter fra en ikke-jødisk kvinne. Uten kvinner som holder sammen og tenker godt, hadde kong David aldri blitt født.

[ Det gamle testamente er hjertespråket ]